Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210126/kapitoliy-1594712813.html
Житель Калифорнии украл документы со стола сенатора при штурме Капитолия
Житель Калифорнии украл документы со стола сенатора при штурме Капитолия
Жителю Калифорнии, которого подозревают в краже документов со стола лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла во время штурма Капитолия, предъявили... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:41
2021-01-26T22:41
захват капитолия в вашингтоне
фбр
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
джо байден
калифорния
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee2003e5ea8f381477abdcd46869f7c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жителю Калифорнии, которого подозревают в краже документов со стола лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла во время штурма Капитолия, предъявили обвинения, сообщает телеканал NBC News.По данным телеканала, на видео с беспорядков в Капитолии Томми Фредерик Аллан запечатлен с американским флагом в руке в то время, как он берет со стола в сенате документ и кладет его в карман. Сотрудник правоохранительных органов не дал Аллану выйти из здания Капитолия с флагом в руке, однако тому удалось вынести документ.Уже на другом видео показано, что обвиняемый держит документы снаружи здания Капитолия и говорит человеку, записывающему видео, что один из документов был "письмом от Трампа" и "подписан Трампом". Он также заявил на видео, что забрал документы со стола Митча Макконнела. На вопрос, зачем он забрал эти документы, Аллан ответил, что он является "налогоплательщиком".Как сообщает телеканал, в обвинительном акте говорится, что Аллан был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка на территории Капитолия, вторжении в задание с ограниченным доступом, нанесении ущерба государственной собственности или ее краже. Отмечается, что в ФБР поступила информация от двух людей относительно участия Аллана в беспорядках в конгрессе, в том числе его фотографии из здания Капитолия. Дальнейшее расследование ФБР помогло установить, что обвиняемый прибыл в Вашингтон 5 января, а 7 января вернулся в Калифорнию.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html
https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html
калифорния
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_b2d8780ab8d0feab248a758d082f9151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире

Житель Калифорнии украл документы со стола сенатора при штурме Капитолия

22:41 26.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жителю Калифорнии, которого подозревают в краже документов со стола лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла во время штурма Капитолия, предъявили обвинения, сообщает телеканал NBC News.
По данным телеканала, на видео с беспорядков в Капитолии Томми Фредерик Аллан запечатлен с американским флагом в руке в то время, как он берет со стола в сенате документ и кладет его в карман. Сотрудник правоохранительных органов не дал Аллану выйти из здания Капитолия с флагом в руке, однако тому удалось вынести документ.
Уже на другом видео показано, что обвиняемый держит документы снаружи здания Капитолия и говорит человеку, записывающему видео, что один из документов был "письмом от Трампа" и "подписан Трампом". Он также заявил на видео, что забрал документы со стола Митча Макконнела. На вопрос, зачем он забрал эти документы, Аллан ответил, что он является "налогоплательщиком".
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 08:00
Зачем американская "банда четырех" ищет русский след в "штурме Капитолия"
Как сообщает телеканал, в обвинительном акте говорится, что Аллан был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка на территории Капитолия, вторжении в задание с ограниченным доступом, нанесении ущерба государственной собственности или ее краже. Отмечается, что в ФБР поступила информация от двух людей относительно участия Аллана в беспорядках в конгрессе, в том числе его фотографии из здания Капитолия. Дальнейшее расследование ФБР помогло установить, что обвиняемый прибыл в Вашингтон 5 января, а 7 января вернулся в Калифорнию.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 08:00
Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРМитч МакконнеллКапитолийДональд ТрампДжо БайденКалифорнияВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния