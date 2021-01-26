Житель Калифорнии украл документы со стола сенатора при штурме Капитолия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жителю Калифорнии, которого подозревают в краже документов со стола лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла во время штурма Капитолия, предъявили обвинения, сообщает телеканал NBC News.
По данным телеканала, на видео с беспорядков в Капитолии Томми Фредерик Аллан запечатлен с американским флагом в руке в то время, как он берет со стола в сенате документ и кладет его в карман. Сотрудник правоохранительных органов не дал Аллану выйти из здания Капитолия с флагом в руке, однако тому удалось вынести документ.
Уже на другом видео показано, что обвиняемый держит документы снаружи здания Капитолия и говорит человеку, записывающему видео, что один из документов был "письмом от Трампа" и "подписан Трампом". Он также заявил на видео, что забрал документы со стола Митча Макконнела. На вопрос, зачем он забрал эти документы, Аллан ответил, что он является "налогоплательщиком".
Как сообщает телеканал, в обвинительном акте говорится, что Аллан был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка на территории Капитолия, вторжении в задание с ограниченным доступом, нанесении ущерба государственной собственности или ее краже. Отмечается, что в ФБР поступила информация от двух людей относительно участия Аллана в беспорядках в конгрессе, в том числе его фотографии из здания Капитолия. Дальнейшее расследование ФБР помогло установить, что обвиняемый прибыл в Вашингтон 5 января, а 7 января вернулся в Калифорнию.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
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