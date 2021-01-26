https://ria.ru/20210126/iznasilovanie-1594586224.html

Люку Бессону изменили статус в деле об изнасиловании

Люку Бессону изменили статус в деле об изнасиловании

Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус "ассистированного... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:56

2021-01-26T11:56

2021-01-26T11:56

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус "ассистированного свидетеля", сообщает портал Deadline.Слушание, которое длилось пять часов, проходило в закрытом формате в Париже. По его окончании Бессон был объявлен "ассистированным свидетелем" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).Актриса Санд Ван Рой подала иск в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы. Порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.В октябре французское следствие, "несмотря на сопротивление прокуратуры", возобновило дело об изнасиловании в отношении Бессона.

https://ria.ru/20200108/1563193164.html

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париж, новости культуры, люк бессон, франция