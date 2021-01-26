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https://ria.ru/20210126/iznasilovanie-1594586224.html
Люку Бессону изменили статус в деле об изнасиловании
Люку Бессону изменили статус в деле об изнасиловании
Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус "ассистированного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:56
2021-01-26T11:56
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новости культуры
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус "ассистированного свидетеля", сообщает портал Deadline.Слушание, которое длилось пять часов, проходило в закрытом формате в Париже. По его окончании Бессон был объявлен "ассистированным свидетелем" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).Актриса Санд Ван Рой подала иск в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы. Порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.В октябре французское следствие, "несмотря на сопротивление прокуратуры", возобновило дело об изнасиловании в отношении Бессона.
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париж, новости культуры, люк бессон, франция

Люку Бессону изменили статус в деле об изнасиловании

11:56 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус "ассистированного свидетеля", сообщает портал Deadline.
Слушание, которое длилось пять часов, проходило в закрытом формате в Париже. По его окончании Бессон был объявлен "ассистированным свидетелем" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).

"Это слушание в Париже является частью продолжающегося судебного разбирательства, которое началось с расследования, проведенного полицией и прокурором, которое оправдало Люка Бессона и установило, что никаких преступных действий не было. Господин Бессон продолжает в полной мере сотрудничать с властями и отрицать все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию", - приводит портал слова адвоката режиссера Майкла Кампа.

Актриса Санд Ван Рой подала иск в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы. Порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.
В октябре французское следствие, "несмотря на сопротивление прокуратуры", возобновило дело об изнасиловании в отношении Бессона.
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