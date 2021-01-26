https://ria.ru/20210126/investportal-1594594059.html

На инвестпортале Москвы появился специальный раздел для промышленников

На инвестпортале Москвы появился специальный раздел для промышленников

На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел поддержки промышленности, который поможет производителям найти площадку для размещения производства,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:02

2021-01-26T11:02

2021-01-26T11:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел поддержки промышленности, который поможет производителям найти площадку для размещения производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). Кроме того, зарегистрированным пользователям портала теперь доступны карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок, а также актуальные новости сферы промышленности, говорится в сообщении. "Сегодня в Москве работает более 700 средних и крупных промышленных предприятий. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, в столице локализовали свое производство, то есть начали строительство, семь заводов. Город помогает как небольшим, так и крупным компаниям подбирать производственные площадки, оформлять документы, пользоваться льготами и другими мерами поддержки. А для того, чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестпортале Москвы создан специальный раздел "Промышленности". Он работает наряду с другими разделами площадки "О Москве", "Бизнесу", "Имущество от города". Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В новом разделе предприниматели могут ознакомиться с реестром площадок, которые можно взять в аренду или купить для размещения производственного объекта. Здесь же они могут подать онлайн-заявку на подбор промплощадки. Новый раздел инвестпортала Москвы полезен и собственникам таких площадок, которые могут через инвестпортал подать заявку на включение в этот реестр. При этом специальная интерактивная инвестиционная карта поможет подобрать подходящий объект для бизнеса. Карта содержит информацию о почти десяти тысячах объектах: название, местоположение, кадастровый номер с указанием границ и другие данные в зависимости от категории объекта.С помощью инвесткарты можно также посмотреть, где расположены территории комплексного развития города, есть ли там свободные участки и каков их текущий статус. Речь идет о бывших городских промзонах, которые имеют большой потенциал для строительства и организации производств различного профиля. Также в новом разделе предприниматели могут записаться на консультацию по вопросам, касающимся развития проектов. Им помогут проработать концепцию, объяснят, как оформить разрешительную документацию, подключиться к инженерным сетям, встать на кадастровый учет и заключить договор аренды.Еще один полезный сервис - банк технологий. Это реестр новейших разработок и цифровых продуктов для промышленности. С их помощью предприятия могут, например, снизить количество потребляемой энергии или автоматизировать производственный процесс. А компаниям, которые разрабатывают новые технологии для производства, инвестпортал Москвы помогает найти деловых партнеров. Кроме того, в новом разделе можно найти полезные аналитические материалы. Например, промышленные новости, обзоры последних тенденций в области технологии производства, описания актуальных мер поддержки предпринимателей, которые предоставляет город. Инвестпортал Москвы. созданный в 2014 году, оперативно предоставляет подробную информацию об инвестиционных проектах, которые реализует город, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Ежедневно портал посещают более 8,1 тысячи уникальных пользователей. На сайте зарегистрировано 41 тысяча личных кабинетов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса. На портале доступно 30 онлайн-сервисов, облегчающих ведение бизнеса в столице. В 2020 году ими воспользовались более 95 тысяч раз. Приложение "Инвестиционный портал Москвы" также доступно в App Store и Google Play, напоминают в пресс-службе.

https://ria.ru/20210121/lekarstva-1593966530.html

https://ria.ru/20210119/vystavki-1593656599.html

https://ria.ru/20210120/kontrakt-1593815642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва