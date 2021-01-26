https://ria.ru/20210126/impichment-1594581316.html
Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой
Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой
Избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:40
2021-01-26T09:40
2021-01-26T09:40
дональд трамп
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то не всем, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Статья, на основании которой вынесена резолюция, "подстрекательство к мятежу". Сам процесс начнется с 8 февраля."Если пользоваться аналогиями из мира кино и сериалов, то избирательная кампания в США была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января – боевиком. Но нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем", - написал Косачев в Facebook.
https://ria.ru/20210125/tramp-1594501122.html
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дональд трамп, константин косачев, сша, в мире