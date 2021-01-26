Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/impichment-1594581316.html
Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой
Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой
Избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:40
2021-01-26T09:40
дональд трамп
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то не всем, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Статья, на основании которой вынесена резолюция, "подстрекательство к мятежу". Сам процесс начнется с 8 февраля."Если пользоваться аналогиями из мира кино и сериалов, то избирательная кампания в США была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января – боевиком. Но нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем", - написал Косачев в Facebook.
https://ria.ru/20210125/tramp-1594501122.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, константин косачев, сша, в мире

Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой

09:40 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то не всем, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Статья, на основании которой вынесена резолюция, "подстрекательство к мятежу". Сам процесс начнется с 8 февраля.
"Если пользоваться аналогиями из мира кино и сериалов, то избирательная кампания в США была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января – боевиком. Но нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем", - написал Косачев в Facebook.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 16:17
Экс-адвокат Трампа считает, что он мог помиловать себя и семью тайно
 
Дональд ТрампКонстантин КосачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния