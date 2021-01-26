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На Ставрополье завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
На Ставрополье завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, который катался по льду водоема, провалился под лед и утонул, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:27
2021-01-26T15:27
2021-01-26T15:27
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, который катался по льду водоема, провалился под лед и утонул, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."В понедельник... поступило сообщение об обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде. Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по статье УК РФ причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.Следствием установлено, что вечером 25 января текущего года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду, в процессе чего провалился под лед и утонул."Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил ряд судебных экспертиз. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
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ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости.
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, который катался по льду водоема, провалился под лед и утонул, сообщает следственное управление СК
по Ставропольскому краю
.
"В понедельник... поступило сообщение об обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде. Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по статье УК РФ причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что вечером 25 января текущего года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду, в процессе чего провалился под лед и утонул.
"Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил ряд судебных экспертиз. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.