https://ria.ru/20210126/gibel-1594647632.html

На Ставрополье завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед

На Ставрополье завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, который катался по льду водоема, провалился под лед и утонул, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:27

2021-01-26T15:27

2021-01-26T15:27

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, который катался по льду водоема, провалился под лед и утонул, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."В понедельник... поступило сообщение об обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде. Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по статье УК РФ причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.Следствием установлено, что вечером 25 января текущего года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду, в процессе чего провалился под лед и утонул."Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил ряд судебных экспертиз. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210112/bezopasnost-1592701244.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия