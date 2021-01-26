Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/germaniya-1594688681.html
Маас выступил против ограничения прав российской делегации в ПАСЕ
Маас выступил против ограничения прав российской делегации в ПАСЕ
Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против ограничения прав российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-26T18:53
2021-01-27T05:59
россия
мария мезенцева
хайко маас
мид германии
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_0:37:3376:1935_1920x0_80_0_0_14a83e4094c3c91b144cfd791b020c13.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против ограничения прав российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).
https://ria.ru/20210126/polnomochiya-1594682787.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3e172307b23ea03519454300aa4cc6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария мезенцева, хайко маас, мид германии, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Маас выступил против ограничения прав российской делегации в ПАСЕ

18:53 26.01.2021 (обновлено: 05:59 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против ограничения прав российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).

"Я говорю это вполне осознанно с оглядкой на дебаты о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев. Совет Европы всегда выступает за обмен мнениями несмотря на идеологические границы, это значит также открыто высказывать критику и терпеть ее. Но сжигание мостов, с моей точки зрения, самая плохая опция", - заявил он, выступая на зимней сессии ПАСЕ.

Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 18:23
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
 
РоссияМария МезенцеваХайко МаасМИД ГерманииСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния