Маас выступил против ограничения прав российской делегации в ПАСЕ
18:53 26.01.2021 (обновлено: 05:59 27.01.2021)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против ограничения прав российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).
"Я говорю это вполне осознанно с оглядкой на дебаты о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев. Совет Европы всегда выступает за обмен мнениями несмотря на идеологические границы, это значит также открыто высказывать критику и терпеть ее. Но сжигание мостов, с моей точки зрения, самая плохая опция", - заявил он, выступая на зимней сессии ПАСЕ.