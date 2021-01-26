Маас выступил против ограничения прав российской делегации в ПАСЕ

"Я говорю это вполне осознанно с оглядкой на дебаты о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев. Совет Европы всегда выступает за обмен мнениями несмотря на идеологические границы, это значит также открыто высказывать критику и терпеть ее. Но сжигание мостов, с моей точки зрения, самая плохая опция", - заявил он, выступая на зимней сессии ПАСЕ.