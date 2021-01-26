Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html
Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации
Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации
Самый распространенный способ определить местоположение мобильного устройства — с использованием сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации возможно... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T01:13
2021-01-26T01:13
евгений кашкин
смартфоны
gps
google
google android
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самый распространенный способ определить местоположение мобильного устройства — с использованием сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации возможно определить условное местоположение смартфона несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Устройства на базе IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. Но если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.Конечно, точность такого подхода невелика, и данными о подключении к вышке располагает лишь провайдер, который может предоставить их лишь по запросу компетентных органов."Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации", — сказал Кашкин.Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам, которые проставляются в соцсетях для обмена фотографиями и видеозаписями, добавил он.
https://ria.ru/20210125/iphone-1594515581.html
https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений кашкин, смартфоны, gps, google, google android, технологии, общество

Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации

01:13 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самый распространенный способ определить местоположение мобильного устройства — с использованием сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации возможно определить условное местоположение смартфона несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Устройства на базе IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. Но если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.
"Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда", — отметил эксперт.
Конечно, точность такого подхода невелика, и данными о подключении к вышке располагает лишь провайдер, который может предоставить их лишь по запросу компетентных органов.
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 17:18Наука
Названа главная опасность iPhone 12 для здоровья человека
"Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации", — сказал Кашкин.
Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам, которые проставляются в соцсетях для обмена фотографиями и видеозаписями, добавил он.
Пассажир стоит у поезда на платформе станции Шелепиха - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 08:00Наука
Что портит экран смартфона. Пять привычек, от которых надо отказаться
 
Евгений КашкинСмартфоныGPSGoogleGoogle AndroidТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния