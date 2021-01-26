https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации

Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации

Самый распространенный способ определить местоположение мобильного устройства — с использованием сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации возможно... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T01:13

2021-01-26T01:13

2021-01-26T01:13

евгений кашкин

смартфоны

gps

google

google android

технологии

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самый распространенный способ определить местоположение мобильного устройства — с использованием сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации возможно определить условное местоположение смартфона несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Устройства на базе IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. Но если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.Конечно, точность такого подхода невелика, и данными о подключении к вышке располагает лишь провайдер, который может предоставить их лишь по запросу компетентных органов."Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации", — сказал Кашкин.Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам, которые проставляются в соцсетях для обмена фотографиями и видеозаписями, добавил он.

https://ria.ru/20210125/iphone-1594515581.html

https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений кашкин, смартфоны, gps, google, google android, технологии, общество