https://ria.ru/20210126/gazel-1594588128.html
В Белгородской области две женщины пострадали при ДТП
В Белгородской области две женщины пострадали при ДТП
Две пассажирки получили травмы после того, как рейсовый микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:29
2021-01-26T10:29
2021-01-26T10:40
белгородская область
новый оскол
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Две пассажирки получили травмы после того, как рейсовый микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около 7.10 мск вторника на автодороге "Белгород - Новый Оскол - Советское".По данным полиции, микроавтобус следовал по маршруту "Новый Оскол – хутор Полевой". В момент ДТП в нем находились восемь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210125/saratov-1594545409.html
белгородская область
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белгородская область, новый оскол, происшествия