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В Белгородской области две женщины пострадали при ДТП
В Белгородской области две женщины пострадали при ДТП
Две пассажирки получили травмы после того, как рейсовый микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:29
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белгородская область
новый оскол
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Две пассажирки получили травмы после того, как рейсовый микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около 7.10 мск вторника на автодороге "Белгород - Новый Оскол - Советское".По данным полиции, микроавтобус следовал по маршруту "Новый Оскол – хутор Полевой". В момент ДТП в нем находились восемь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210125/saratov-1594545409.html
белгородская область
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белгородская область, новый оскол, происшествия

В Белгородской области две женщины пострадали при ДТП

10:29 26.01.2021 (обновлено: 10:40 26.01.2021)
 
© Фото : УМВД России по Белгородской областиДТП в Новооскольском городском округе Белгородской области
ДТП в Новооскольском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : УМВД России по Белгородской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Две пассажирки получили травмы после того, как рейсовый микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла около 7.10 мск вторника на автодороге "Белгород - Новый Оскол - Советское".
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 20:12
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
"Водитель 1947 года рождения, управляя микроавтобусом "Газель", не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП две пассажирки доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, микроавтобус следовал по маршруту "Новый Оскол – хутор Полевой". В момент ДТП в нем находились восемь пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Белгородская областьНовый ОсколПроисшествия
 
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