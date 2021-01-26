https://ria.ru/20210126/gaz-1594622503.html

Госдума приняла закон о штрафе за пропаганду "веселящего газа"

Госдума приняла закон о штрафе за пропаганду "веселящего газа"

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:14

2021-01-26T13:14

2021-01-26T14:05

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно проекту с поправками в КоАП, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/proisshestvie-1593322561.html

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2021

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владимир путин, политика