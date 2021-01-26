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Госдума приняла закон о штрафе за пропаганду "веселящего газа"
Госдума приняла закон о штрафе за пропаганду "веселящего газа"
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:14
2021-01-26T14:05
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно проекту с поправками в КоАП, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.
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владимир путин, политика

Госдума приняла закон о штрафе за пропаганду "веселящего газа"

13:14 26.01.2021 (обновлено: 14:05 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".
В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.
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Согласно проекту с поправками в КоАП, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.
"Сегодня веселящий газ активно предлагают как средство развлечения - в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве - отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению. Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному веществу необходимо пресечь", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
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