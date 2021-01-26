https://ria.ru/20210126/formula1-1594618140.html
Роберт Де Ниро и Джон Бойега снимутся у Netflix в фильме про "Формулу-1"
Роберт Де Ниро и Джон Бойега снимутся у Netflix в фильме про "Формулу-1"
Американец Роберт Де Ниро и британец Джон Бойега снимутся в фильме "Формула" ("The Formula") на Netflix про автогонки, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:25
2021-01-26T18:25
2021-01-26T18:25
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новости культуры
netflix
роберт де ниро
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Американец Роберт Де Ниро и британец Джон Бойега снимутся в фильме "Формула" ("The Formula") на Netflix про автогонки, сообщает Deadline.Режиссер — Джерард Макмюррей, снявший для популярного стримингового сервиса первый оригинальный художественный фильм ("Горящие пески" 2017 года о непростой жизни главного героя в кампусе колледжа). Он же выступит сценаристом и продюсером проекта. В основе сюжета история гениального гонщика, которому приходится стать водителем, помогающим бандитам скрыться с места преступления. Он соглашается на это, чтобы заработать денег и спасти семью.Помимо Макмюррея фильм будут продюсировать Роберт Де Ниро (предыдущий его проект на Netflix был "Ирландец" Мартина Скорсезе), а также Джейн Розенталь и Берри Уэлш. О дате премьеры пока ничего не известно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, роберт де ниро, мартин скорсезе
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости
. Американец Роберт Де Ниро и британец Джон Бойега снимутся в фильме "Формула" ("The Formula") на Netflix про автогонки, сообщает
Deadline.
Режиссер — Джерард Макмюррей, снявший для популярного стримингового сервиса первый оригинальный художественный фильм ("Горящие пески" 2017 года о непростой жизни главного героя в кампусе колледжа). Он же выступит сценаристом и продюсером проекта.
В основе сюжета история гениального гонщика, которому приходится стать водителем, помогающим бандитам скрыться с места преступления. Он соглашается на это, чтобы заработать денег и спасти семью.
Помимо Макмюррея фильм будут продюсировать Роберт Де Ниро (предыдущий его проект на Netflix был "Ирландец" Мартина Скорсезе), а также Джейн Розенталь и Берри Уэлш.
О дате премьеры пока ничего не известно.