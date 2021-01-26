https://ria.ru/20210126/formula1-1594618140.html

Роберт Де Ниро и Джон Бойега снимутся у Netflix в фильме про "Формулу-1"

Роберт Де Ниро и Джон Бойега снимутся у Netflix в фильме про "Формулу-1"

Американец Роберт Де Ниро и британец Джон Бойега снимутся в фильме "Формула" ("The Formula") на Netflix про автогонки, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:25

2021-01-26T18:25

2021-01-26T18:25

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роберт де ниро

мартин скорсезе

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Американец Роберт Де Ниро и британец Джон Бойега снимутся в фильме "Формула" ("The Formula") на Netflix про автогонки, сообщает Deadline.Режиссер — Джерард Макмюррей, снявший для популярного стримингового сервиса первый оригинальный художественный фильм ("Горящие пески" 2017 года о непростой жизни главного героя в кампусе колледжа). Он же выступит сценаристом и продюсером проекта. В основе сюжета история гениального гонщика, которому приходится стать водителем, помогающим бандитам скрыться с места преступления. Он соглашается на это, чтобы заработать денег и спасти семью.Помимо Макмюррея фильм будут продюсировать Роберт Де Ниро (предыдущий его проект на Netflix был "Ирландец" Мартина Скорсезе), а также Джейн Розенталь и Берри Уэлш. О дате премьеры пока ничего не известно.

https://ria.ru/20191220/1562657714.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, роберт де ниро, мартин скорсезе