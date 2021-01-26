https://ria.ru/20210126/expo-1594595289.html

Мантуров возглавит комитет по выдвижению Москвы кандидатом на ЭКСПО-2030

Мантуров возглавит комитет по выдвижению Москвы кандидатом на ЭКСПО-2030

Правительство России поручило создать оргкомитет во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по поддержке выдвижения Москвы в качестве... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:08

2021-01-26T11:08

2021-01-26T12:04

экспо

денис мантуров

москва

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство России поручило создать оргкомитет во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по поддержке выдвижения Москвы в качестве города - кандидата на проведение всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Функции по подготовке и проведению мероприятий по выдвижению столицы на проведение ЭКСПО и по подготовке соответствующей заявочной книги будут возложены также на автономную НКО "Заявочный комитет "Москва ЭКСПО-2030"Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.Россия - активный участник международного выставочного движения с 1851 года, но до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО. В 2017 году РФ претендовала на право принимать ЭКСПО-2025, выдвинув в качестве города-кандидата Екатеринбург, но проиграла. Международное бюро выставок (МБВ) отдало право проведения всемирной выставки японскому городу Осака, который уже принимал ЭКСПО в 1970 году. Кроме того, в 2001 году Москва подавала заявку на проведение ЭКСПО-2010, но тогда победил Шанхай.

https://ria.ru/20210124/kitay-1594356898.html

москва

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экспо, денис мантуров, москва, экономика