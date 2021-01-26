Онлайн-конференция о работе Давоского форума
16:11 26.01.2021 (обновлено: 16:12 26.01.2021)
28 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Участники:
- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
К разговору также приглашены представители МГИМО МИД России и ИНИОН РАН.
На 27 января запланировано выступление Президента России Владимира Путина на стартовавшем 25 января в онлайн-формате Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной темой онлайн-дискуссии форума, в котором принимают участие около 1,5 тысяч человек из 70 стран мира, включая глав государств и правительств, станет обсуждение новой глобальной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Что позволит восстановить доверие и расширить международное сотрудничество для содействия инновационным решениями, направленным на прекращение пандемии и восстановления мировой экономики?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
К разговору также приглашены представители МГИМО МИД России и ИНИОН РАН.
На 27 января запланировано выступление Президента России Владимира Путина на стартовавшем 25 января в онлайн-формате Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной темой онлайн-дискуссии форума, в котором принимают участие около 1,5 тысяч человек из 70 стран мира, включая глав государств и правительств, станет обсуждение новой глобальной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Что позволит восстановить доверие и расширить международное сотрудничество для содействия инновационным решениями, направленным на прекращение пандемии и восстановления мировой экономики?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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