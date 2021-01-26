https://ria.ru/20210126/ekonomika-1594657070.html

Онлайн-конференция о работе Давоского форума

Онлайн-конференция о работе Давоского форума

28 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

2021-01-26T16:11

2021-01-26T16:11

2021-01-26T16:12

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Задать вопросУчастники:- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ;- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.К разговору также приглашены представители МГИМО МИД России и ИНИОН РАН.На 27 января запланировано выступление Президента России Владимира Путина на стартовавшем 25 января в онлайн-формате Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной темой онлайн-дискуссии форума, в котором принимают участие около 1,5 тысяч человек из 70 стран мира, включая глав государств и правительств, станет обсуждение новой глобальной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Что позволит восстановить доверие и расширить международное сотрудничество для содействия инновационным решениями, направленным на прекращение пандемии и восстановления мировой экономики?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы