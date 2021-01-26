https://ria.ru/20210126/dsnv-1594697738.html

Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ

Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ

В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:57

2021-01-26T19:57

2021-01-26T20:37

дональд трамп

джо байден

москва

вашингтон (город)

россия

договор снв-3

михаил ульянов

сша

в мире

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть основания в скором времени ожидать его продления, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее в январе администрация нового президента США Джо Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html

https://ria.ru/20210121/snv-1593937840.html

https://ria.ru/20201208/oruzhie-1588314540.html

москва

вашингтон (город)

россия

сша

вена

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дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), россия, договор снв-3, михаил ульянов, сша, в мире, вена