Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ
19:57 26.01.2021 (обновлено: 20:37 26.01.2021)
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
© Пресс-служба МО РФ
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть основания в скором времени ожидать его продления, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в январе администрация нового президента США Джо Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.
"Очевидно, Россия и США делают заметный и быстрый прогресс по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение станет реальностью очень скоро", - написал Ульянов в Twitter.
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Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
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