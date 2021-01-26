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Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ
Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ
В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:57
2021-01-26T20:37
дональд трамп
джо байден
москва
вашингтон (город)
россия
договор снв-3
михаил ульянов
сша
в мире
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть основания в скором времени ожидать его продления, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее в январе администрация нового президента США Джо Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html
https://ria.ru/20210121/snv-1593937840.html
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дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), россия, договор снв-3, михаил ульянов, сша, в мире, вена

Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ

19:57 26.01.2021 (обновлено: 20:37 26.01.2021)
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Пресс-служба МО РФ
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) виден заметный прогресс, есть основания в скором времени ожидать его продления, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в январе администрация нового президента США Джо Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 10:06
Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.

"Очевидно, Россия и США делают заметный и быстрый прогресс по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение станет реальностью очень скоро", - написал Ульянов в Twitter.

Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 03:06
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3
Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
Маршалл Биллингсли - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 23:47
Спецпредставитель Трампа объяснил, почему США не продляют ДСНВ
 
Дональд ТрампДжо БайденМоскваВашингтон (город)РоссияДоговор СНВ-3Михаил УльяновСШАВ миреВена
 
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