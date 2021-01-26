В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не пренебрегать правилами дорожного движения (ПДД), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"В Московском регионе сейчас идёт снег с дождём… Также сегодня сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. В связи с ухудшением погодных условий министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города", - говорится в сообщении.
Также в областном минтрансе автолюбителям посоветовали не парковать машины вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.
"Пешеходам рекомендуем не ходить под деревьями и линиями электропередач, ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов", - добавили там.