Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/doroga-1594639161.html
В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах
В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах
Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:47
2021-01-26T14:47
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150991/95/1509919524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62777a1e86d3f084cc5fc8ad2f5ae501.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не пренебрегать правилами дорожного движения (ПДД), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Также в областном минтрансе автолюбителям посоветовали не парковать машины вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.
https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150991/95/1509919524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffa25e287229dc2dd8313ff4b37035b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах

14:47 26.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не пренебрегать правилами дорожного движения (ПДД), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"В Московском регионе сейчас идёт снег с дождём… Также сегодня сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. В связи с ухудшением погодных условий министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города", - говорится в сообщении.
Отдых горожан в парке Ходынское поле - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 14:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Морозу назло: где развлечься в Москве, пока не закончилась зима
Также в областном минтрансе автолюбителям посоветовали не парковать машины вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.
"Пешеходам рекомендуем не ходить под деревьями и линиями электропередач, ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов", - добавили там.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния