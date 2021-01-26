https://ria.ru/20210126/doroga-1594639161.html

В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах

В Подмосковье водителей призвали быть аккуратными на дорогах

Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:47

2021-01-26T14:47

2021-01-26T14:47

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а также появление гололедицы ожидается во вторник в Подмосковье, водителям следует быть осторожными, а также не пренебрегать правилами дорожного движения (ПДД), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Также в областном минтрансе автолюбителям посоветовали не парковать машины вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.

https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество