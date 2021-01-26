https://ria.ru/20210126/dolgoletie-1594642155.html

Занятия по программе "Активное долголетие" возобновят в Подмосковье

Занятия по программе "Активное долголетие" возобновят в Подмосковье

Занятия в рамках программы "Активное долголетие" возобновят в 29 городах Московской области в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:59

2021-01-26T14:59

2021-01-26T15:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Занятия в рамках программы "Активное долголетие" возобновят в 29 городах Московской области в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому программу "Активное долголетие" для пожилых жителей следует запустить в муниципалитетах, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.В пресс-службе ведомства уточнили, что всего занятия по программе для пожилых жителей возобновят в 29 городах Подмосковья.Она отметила, что участникам проекта для посещения клуба необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить соответствующей справкой.Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие", где пенсионеры могут заниматься спортом, посещать различные экскурсии, изучать компьютерную грамотность и прочее.

https://ria.ru/20210126/oformlenie-1594619816.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество