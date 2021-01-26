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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210126/dolgoletie-1594642155.html
Занятия по программе "Активное долголетие" возобновят в Подмосковье
Занятия по программе "Активное долголетие" возобновят в Подмосковье
Занятия в рамках программы "Активное долголетие" возобновят в 29 городах Московской области в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:59
2021-01-26T15:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Занятия в рамках программы "Активное долголетие" возобновят в 29 городах Московской области в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому программу "Активное долголетие" для пожилых жителей следует запустить в муниципалитетах, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.В пресс-службе ведомства уточнили, что всего занятия по программе для пожилых жителей возобновят в 29 городах Подмосковья.Она отметила, что участникам проекта для посещения клуба необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить соответствующей справкой.Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие", где пенсионеры могут заниматься спортом, посещать различные экскурсии, изучать компьютерную грамотность и прочее.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Занятия по программе "Активное долголетие" возобновят в Подмосковье

14:59 26.01.2021 (обновлено: 15:00 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Александра АгранатПри ходьбе с палками хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса
При ходьбе с палками хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александра Агранат
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Занятия в рамках программы "Активное долголетие" возобновят в 29 городах Московской области в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому программу "Активное долголетие" для пожилых жителей следует запустить в муниципалитетах, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.
"В городских округах, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, для проведения занятий откроются клубы "Активное долголетие". Клубы будут работать с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности в следующих городских округах: Домодедово, Раменский, Звездный городок и других", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что всего занятия по программе для пожилых жителей возобновят в 29 городах Подмосковья.
"По мере поступления оперативной информации из Роспотребнадзора Московской области, мы будем увеличивать число городских округов, где всеми полюбившийся проект "Активное долголетие" возобновится", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что участникам проекта для посещения клуба необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить соответствующей справкой.
Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие", где пенсионеры могут заниматься спортом, посещать различные экскурсии, изучать компьютерную грамотность и прочее.
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