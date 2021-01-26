https://ria.ru/20210126/dogovor-1594613461.html

Политологи оценили ситуацию с продлением договора СНВ-3

Политологи оценили ситуацию с продлением договора СНВ-3

Телефонный разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева подтвердил реальную... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:40

2021-01-26T12:40

2021-01-26T12:40

договор снв-3

мгимо

москва

николай патрушев

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Телефонный разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева подтвердил реальную готовность обеих сторон к продлению СНВ-3 и станет важной вехой на пути к этому, считают опрошенные РИА Новости политологи.Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник по инициативе Вашингтона. Ранее в администрации США сообщили РИА Новости, что Салливан и Патрушев обсуждали намерение Вашингтона продлить СНВ-3 на пять лет и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности."Я думаю, что обе стороны заинтересованы в стратегической стабильности, в том, чтобы предотвратить гонку вооружений. И общение Патрушева и помощника президента США по вопросу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях и перспективах сотрудничества в сфере безопасности я считаю первым шагом на пути к установлению и возвращению к взаимопониманию", - сказал РИА Новости руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.Вопрос возможного продления договора по СНВ представляет собой скорее счастливое исключение из общей повестки отношений между Россией и США, потому что по нему действительно возможны позитивные решения, полагает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин."Действительно, здесь есть заинтересованность и американский стороны, и, безусловно, России, потому что мы с самого начала говорили о своей готовности продлить этот договор, причём речь шла о возможном продлении в самых разных форматах, имеется в виду срок. Так что беседа Патрушева и Салливана - это первое практическое подтверждение реальной готовности обеих сторон, включая готовность новой американской администрации, этот договор продлить", - пояснил он.Именно в сфере безопасности российско-американские отношения имеют перспективы, согласен Калачев."Я думаю, что шанс на продление договора о дальнейших мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений есть, потому что отказ от любого взаимодействия в этих вопросах чреват нестабильностью и повышению рисков и угроз для обеих стран. Поэтому, думаю, что этот телефонный разговор - важная веха и начало большого пути", - резюмировал он.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594139060.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html

https://ria.ru/20210122/kosachev-1594106145.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, мгимо, москва, николай патрушев, вашингтон (город), сша, безопасность