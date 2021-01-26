Володин назвал Приходько профессиональным дипломатом
14:24 26.01.2021 (обновлено: 14:42 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, отметив, что его отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Сергея Эдуардовича Приходько. Известный государственный деятель и профессиональный дипломат, Сергей Эдуардович внес значимый вклад в укрепление нашей страны, системы государственного управления. Сергея Эдуардовича отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память", - сказал Володин, слова которого цитирует сайт Госдумы.
Вчера, 11:57Биография Сергея Приходько
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.