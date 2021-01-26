https://ria.ru/20210126/diplomat-1594634886.html

Володин назвал Приходько профессиональным дипломатом

Володин назвал Приходько профессиональным дипломатом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, отметив, что его отличали личная... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:24

2021-01-26T14:24

2021-01-26T14:42

умер сергей приходько

михаил мишустин

госдума рф

сергей приходько

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, отметив, что его отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html

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умер сергей приходько, михаил мишустин, госдума рф, сергей приходько, вячеслав володин, политика