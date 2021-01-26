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https://ria.ru/20210126/detdom-1594608260.html
Омбудсмен: восемь детдомов осталось в Подмосковье, остальные 36 закрыты
Омбудсмен: восемь детдомов осталось в Подмосковье, остальные 36 закрыты
Всего восемь детских домов осталось в Московской области, семь лет назад их было 44, дети из них были устроены в семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:14
2021-01-26T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Всего восемь детских домов осталось в Московской области, семь лет назад их было 44, дети из них были устроены в семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, отметив, что такого результата удалось добиться за счет комплексной работы, проведенной правительством региона.На протяжении пяти лет в Подмосковье действует специальная программа губернатора. "Приемные семьи в среднем получают поддержку до 50 тысяч рублей в месяц", - написала она.Омбудсмен отметила, что в 2020 году в приемные семьи удалось устроить почти 2 тысячи воспитанников детских домов.
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московская область (подмосковье)

Омбудсмен: восемь детдомов осталось в Подмосковье, остальные 36 закрыты

12:14 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВоспитанник детского дома
Воспитанник детского дома - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Всего восемь детских домов осталось в Московской области, семь лет назад их было 44, дети из них были устроены в семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, отметив, что такого результата удалось добиться за счет комплексной работы, проведенной правительством региона.
"В Московской области закрыли еще два детских дома. Закрыли, потому что не осталось детей. Все детки были устроены в приемные семьи. Это результат огромной ежедневной работы и региональной политики. Еще семь лет назад на территории Московской области было 44 детских дома, а осталось только восемь", - написала Мишонова в своем Telegram-канале "Осторожно! Дети".
На протяжении пяти лет в Подмосковье действует специальная программа губернатора. "Приемные семьи в среднем получают поддержку до 50 тысяч рублей в месяц", - написала она.
Омбудсмен отметила, что в 2020 году в приемные семьи удалось устроить почти 2 тысячи воспитанников детских домов.
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