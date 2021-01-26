https://ria.ru/20210126/detdom-1594608260.html

Омбудсмен: восемь детдомов осталось в Подмосковье, остальные 36 закрыты

Омбудсмен: восемь детдомов осталось в Подмосковье, остальные 36 закрыты

Всего восемь детских домов осталось в Московской области, семь лет назад их было 44, дети из них были устроены в семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:14

2021-01-26T12:14

2021-01-26T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Всего восемь детских домов осталось в Московской области, семь лет назад их было 44, дети из них были устроены в семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, отметив, что такого результата удалось добиться за счет комплексной работы, проведенной правительством региона.На протяжении пяти лет в Подмосковье действует специальная программа губернатора. "Приемные семьи в среднем получают поддержку до 50 тысяч рублей в месяц", - написала она.Омбудсмен отметила, что в 2020 году в приемные семьи удалось устроить почти 2 тысячи воспитанников детских домов.

https://realty.ria.ru/20210126/dolschiki-1594585184.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)