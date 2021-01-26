https://ria.ru/20210126/chernobyl-1594526035.html

Британцы снимут про Чернобыль новый документальный фильм

Британцы снимут про Чернобыль новый документальный фильм

Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:43

2021-01-26T02:43

2021-01-26T02:43

культура

кино и сериалы

новости культуры

hbo

чернобыльская аэс

мосул

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, сообщает Deadline.Режиссером станет британец Джеймс Джонс, снимающий документальное кино. Его недавний проект – "Мосул" (2019) — рассказывает об освобождении иракского города от тысяч боевиков. Фильм под названием "Чернобыль’ 86" будет продолжаться 90 минут.Представили Sky надеются, что некоторые идеи из популярного сериала "Чернобыль" (2019) Крейга Мейзина на HBO перейдут в картину Джонса.В основе ленты недавно обнаруженный видеоархив и живые свидетельства очевидцев страшной трагедии и героических усилий ликвидаторов.Премьера фильма запланирована на Sky на 2022 год.

https://ria.ru/20210118/warner-1593513842.html

мосул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, чернобыльская аэс, мосул