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Британцы снимут про Чернобыль новый документальный фильм
Британцы снимут про Чернобыль новый документальный фильм
Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:43
2021-01-26T02:43
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, сообщает Deadline.Режиссером станет британец Джеймс Джонс, снимающий документальное кино. Его недавний проект – "Мосул" (2019) — рассказывает об освобождении иракского города от тысяч боевиков. Фильм под названием "Чернобыль’ 86" будет продолжаться 90 минут.Представили Sky надеются, что некоторые идеи из популярного сериала "Чернобыль" (2019) Крейга Мейзина на HBO перейдут в картину Джонса.В основе ленты недавно обнаруженный видеоархив и живые свидетельства очевидцев страшной трагедии и героических усилий ликвидаторов.Премьера фильма запланирована на Sky на 2022 год.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, чернобыльская аэс, мосул

Британцы снимут про Чернобыль новый документальный фильм

02:43 26.01.2021
 
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© HBO (2019)
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, сообщает Deadline.
Режиссером станет британец Джеймс Джонс, снимающий документальное кино. Его недавний проект – "Мосул" (2019) — рассказывает об освобождении иракского города от тысяч боевиков.
Фильм под названием "Чернобыль’ 86" будет продолжаться 90 минут.
Представили Sky надеются, что некоторые идеи из популярного сериала "Чернобыль" (2019) Крейга Мейзина на HBO перейдут в картину Джонса.
В основе ленты недавно обнаруженный видеоархив и живые свидетельства очевидцев страшной трагедии и героических усилий ликвидаторов.
Премьера фильма запланирована на Sky на 2022 год.
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