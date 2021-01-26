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Распространение коронавируса
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Число умерших от COVID-19 в Британии превысило сто тысяч
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило сто тысяч
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:53
2021-01-26T19:59
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распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные минздрава страны.За сутки скончался 1 631 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 100 162. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 20 089, что является самым низким показателем с декабря. Общее число заболевших приближается к 3,7 миллиона.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 22 195, скончались 592 человека.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,85 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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англия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Число умерших от COVID-19 в Британии превысило сто тысяч

19:53 26.01.2021 (обновлено: 19:59 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВ Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом
В Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные минздрава страны.
За сутки скончался 1 631 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 100 162.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 20 089, что является самым низким показателем с декабря. Общее число заболевших приближается к 3,7 миллиона.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 22 195, скончались 592 человека.
Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,85 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.
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С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАнглияКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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