https://ria.ru/20210126/biznesmen-1594590750.html

В Москве задержали директора австрийской компании по рекультивации свалок

В Москве задержали директора австрийской компании по рекультивации свалок

В Москве задержали гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:44

2021-01-26T10:44

2021-01-26T12:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве задержали гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера.Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Вопрос о мере пресечения рассмотрят 28 января. Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает."Экоком" основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных и других сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов.В интервью Кайзера "Российской газете" от 2019 года отмечалось, что компания на тот момент занималась рекультивацией закрытой свалки "Кучино" в Балашихе и нескольких других объектов в Подмосковье.В "Кучино" компания установила систему очистки свалочного газа. Благодаря ей, отмечал Кайзер, неприятный запах со свалки в окрестностях "почти исчез".По словам бизнесмена, с мусорными полигонами в Подмосковье он работает с середины 2000-х, стараясь сократить отставание России в этой области от ведущих государств.

https://ria.ru/20210124/prestupnik-1594370212.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия