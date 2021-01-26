https://ria.ru/20210126/biznesmen-1594590750.html
В Москве задержали директора австрийской компании по рекультивации свалок
В Москве задержали директора австрийской компании по рекультивации свалок
В Москве задержали гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:44
2021-01-26T10:44
2021-01-26T12:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве задержали гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера.Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Вопрос о мере пресечения рассмотрят 28 января. Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает."Экоком" основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных и других сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов.В интервью Кайзера "Российской газете" от 2019 года отмечалось, что компания на тот момент занималась рекультивацией закрытой свалки "Кучино" в Балашихе и нескольких других объектов в Подмосковье.В "Кучино" компания установила систему очистки свалочного газа. Благодаря ей, отмечал Кайзер, неприятный запах со свалки в окрестностях "почти исчез".По словам бизнесмена, с мусорными полигонами в Подмосковье он работает с середины 2000-х, стараясь сократить отставание России в этой области от ведущих государств.
https://ria.ru/20210124/prestupnik-1594370212.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
В Москве
задержали гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера.
Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Вопрос о мере пресечения рассмотрят 28 января. Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.
"Экоком" основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных и других сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов.
В интервью Кайзера "Российской газете"
от 2019 года отмечалось, что компания на тот момент занималась рекультивацией закрытой свалки "Кучино" в Балашихе и нескольких других объектов в Подмосковье.
В "Кучино" компания установила систему очистки свалочного газа. Благодаря ей, отмечал Кайзер, неприятный запах со свалки в окрестностях "почти исчез".
По словам бизнесмена, с мусорными полигонами в Подмосковье он работает с середины 2000-х, стараясь сократить отставание России в этой области от ведущих государств.