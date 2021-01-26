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В городах Нидерландов вновь вспыхнули беспорядки, сообщило СМИ
В городах Нидерландов вновь вспыхнули беспорядки, сообщило СМИ
Беспорядки вновь вспыхнули в ряде городов Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, задержаны не менее 70 человек, сообщило местное издание... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T01:37
2021-01-26T01:37
москва
роттердам
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Беспорядки вновь вспыхнули в ряде городов Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, задержаны не менее 70 человек, сообщило местное издание Dutch News.Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа уже прошли в Нидерландах в субботу и воскресенье. Ранее стало известно, что количество задержанных в связи с участием в беспорядках в ходе воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.По данным издания, глава полиции Виллем Вулдерс сообщил нидерландской вещательной организации NOS, что как минимум 70 человек были задержаны уже к 22.00 по местному времени. "До 19.30 все было сравнительно спокойно, но затем начался настоящий ад", - сказал Вулдерс.Отмечается, что для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.Молодежь бегала и по центру Зволле, о чем свидетельствуют кадры местного телевидения. В городе Хелмонд дело также дошло до столкновений с полицией, а в провинции Зеландия после призывов к беспорядкам в соцсетях были задержаны шесть человек.В Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.
https://ria.ru/20210124/prestupnik-1594370212.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Беспорядки в Амстердаме: полиция применила водометы и дубинки
В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.
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60
москва, роттердам, нидерланды, в мире

В городах Нидерландов вновь вспыхнули беспорядки, сообщило СМИ

01:37 26.01.2021
 
© AP Photo / Evert ElzingaСотрудники полиции в Амстердаме
Сотрудники полиции в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Evert Elzinga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Беспорядки вновь вспыхнули в ряде городов Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, задержаны не менее 70 человек, сообщило местное издание Dutch News.
Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа уже прошли в Нидерландах в субботу и воскресенье. Ранее стало известно, что количество задержанных в связи с участием в беспорядках в ходе воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.
По данным издания, глава полиции Виллем Вулдерс сообщил нидерландской вещательной организации NOS, что как минимум 70 человек были задержаны уже к 22.00 по местному времени. "До 19.30 все было сравнительно спокойно, но затем начался настоящий ад", - сказал Вулдерс.
Отмечается, что для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.
Молодежь бегала и по центру Зволле, о чем свидетельствуют кадры местного телевидения. В городе Хелмонд дело также дошло до столкновений с полицией, а в провинции Зеландия после призывов к беспорядкам в соцсетях были задержаны шесть человек.
В Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.
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