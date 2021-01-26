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https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594653788.html
Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой
Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:58
2021-01-26T18:18
парламентское собрание союза беларуси и россии
роман головченко
евразийский экономический союз
михаил мишустин
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.По его словам, ситуация "абсолютно управляемая", у Белоруссии и России есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. "Поэтому прямые контакты, нацеленная на результат работа - я считаю, это приоритетная задача для правительств и, соответственно, ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств", - сказал Головченко, отметив при этом важность сотрудничества и на уровне регионов.Премьер республики также указал, что Россия традиционно остается для Белоруссии крупнейшим торгово-экономическим партнером. По данным Головченко, 44% за 11 месяцев 2020 года отфиксировано на долю РФ во внешней торговле республики товарами и услугами. При этом в Минске рассчитывают, что по итогам декабря доля РФ прирастет и приблизится к 50%.Кроме того, Головченко заявил, что на этот год у Минска и Москвы есть ряд задач, в том числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html
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роман головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, москва, минск, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой

15:58 26.01.2021 (обновлено: 18:18 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.
Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", - сказал Головченко.

По его словам, ситуация "абсолютно управляемая", у Белоруссии и России есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. "Поэтому прямые контакты, нацеленная на результат работа - я считаю, это приоритетная задача для правительств и, соответственно, ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств", - сказал Головченко, отметив при этом важность сотрудничества и на уровне регионов.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Премьер республики также указал, что Россия традиционно остается для Белоруссии крупнейшим торгово-экономическим партнером. По данным Головченко, 44% за 11 месяцев 2020 года отфиксировано на долю РФ во внешней торговле республики товарами и услугами. При этом в Минске рассчитывают, что по итогам декабря доля РФ прирастет и приблизится к 50%.
Кроме того, Головченко заявил, что на этот год у Минска и Москвы есть ряд задач, в том числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Есть ряд актуальных задач, уважаемый Михаил Владимирович, над которыми нам предстоит работа в этом году. В их числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС", - сообщил Головченко.

Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоман ГоловченкоЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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