https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594653788.html

Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой

Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:58

2021-01-26T15:58

2021-01-26T18:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

роман головченко

евразийский экономический союз

михаил мишустин

москва

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.По его словам, ситуация "абсолютно управляемая", у Белоруссии и России есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. "Поэтому прямые контакты, нацеленная на результат работа - я считаю, это приоритетная задача для правительств и, соответственно, ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств", - сказал Головченко, отметив при этом важность сотрудничества и на уровне регионов.Премьер республики также указал, что Россия традиционно остается для Белоруссии крупнейшим торгово-экономическим партнером. По данным Головченко, 44% за 11 месяцев 2020 года отфиксировано на долю РФ во внешней торговле республики товарами и услугами. При этом в Минске рассчитывают, что по итогам декабря доля РФ прирастет и приблизится к 50%.Кроме того, Головченко заявил, что на этот год у Минска и Москвы есть ряд задач, в том числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html

https://ria.ru/20200925/podderzhka-1577757095.html

москва

минск

белоруссия

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роман головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, москва, минск, белоруссия, в мире