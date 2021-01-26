Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой
15:58 26.01.2021 (обновлено: 18:18 26.01.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.
Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.
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"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", - сказал Головченко.
По его словам, ситуация "абсолютно управляемая", у Белоруссии и России есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. "Поэтому прямые контакты, нацеленная на результат работа - я считаю, это приоритетная задача для правительств и, соответственно, ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств", - сказал Головченко, отметив при этом важность сотрудничества и на уровне регионов.
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Премьер республики также указал, что Россия традиционно остается для Белоруссии крупнейшим торгово-экономическим партнером. По данным Головченко, 44% за 11 месяцев 2020 года отфиксировано на долю РФ во внешней торговле республики товарами и услугами. При этом в Минске рассчитывают, что по итогам декабря доля РФ прирастет и приблизится к 50%.
Кроме того, Головченко заявил, что на этот год у Минска и Москвы есть ряд задач, в том числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Есть ряд актуальных задач, уважаемый Михаил Владимирович, над которыми нам предстоит работа в этом году. В их числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС", - сообщил Головченко.
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