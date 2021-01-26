https://ria.ru/20210126/bayden-1594710884.html

Байден обсудил с генсеком НАТО Россию, Ирак и Афганистан

Байден обсудил с генсеком НАТО Россию, Ирак и Афганистан

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:21

2021-01-26T22:21

2021-01-26T22:36

россия

нато

джо байден

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ирак

йенс столтенберг

сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома.Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии с Пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности."Президент также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей для усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам, включая климатические изменения и глобальную безопасность в области здравоохранения", - отмечается в сообщении Белого дома.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден договорились вместе работать над подготовкой саммита альянса, проведение которого запланировано в 2021 году, говорится в распространенном заявлении пресс-службы блока."Они договорились вместе работать над подготовкой саммита НАТО в Брюсселе позднее в этом году, в ходе которого лидеры примут решения о том, как сделать наш сильный альянс еще сильнее", - говорится в документе.Столтенберг также поздравил Байдена с инаугурацией, которая, по его словам, "стала яркой демонстрацией прочности демократии в США". Он добавил, что с приходом нового президента США, "открывается новая глава трансатлантического альянса".

https://ria.ru/20210126/kanada-1594529819.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

россия

афганистан

ирак

сша

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россия, нато, джо байден, афганистан, ирак, йенс столтенберг, сша, в мире