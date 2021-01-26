Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России
15:59 26.01.2021 (обновлено: 16:16 26.01.2021)
18-19 февраля в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков, организованная Ассоциацией банков России. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.
Участники:
- председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;
- первый заместитель председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН;
- заместитель председателя Банка России Дмитрий СКОБЕЛКИН;
- генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ;
- главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации Юрий ВОРОНИН.
В дискуссии также примут участие руководители подразделений Банка России — Департамента банковского регулирования, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансовой стабильности, Юридического департамента, Службы анализа рисков, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
Модераторы — президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.
Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов. В ходе дискуссии речь пойдёт о денежно-кредитной политике Банка России и финансовой стабильности, практических вопросах надзора и регулирования деятельности банков, изменениях в банковском законодательстве, подходах к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчёту капитала, нормативов и надбавок. Также будут обсуждены вопросы управления процентным и операционными рисками, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, цифровизации взаимодействия с клиентами.
Информация и регистрация.
Аккредитация СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;
- первый заместитель председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН;
- заместитель председателя Банка России Дмитрий СКОБЕЛКИН;
- генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ;
- главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации Юрий ВОРОНИН.
В дискуссии также примут участие руководители подразделений Банка России — Департамента банковского регулирования, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансовой стабильности, Юридического департамента, Службы анализа рисков, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
Модераторы — президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.
Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов. В ходе дискуссии речь пойдёт о денежно-кредитной политике Банка России и финансовой стабильности, практических вопросах надзора и регулирования деятельности банков, изменениях в банковском законодательстве, подходах к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчёту капитала, нормативов и надбавок. Также будут обсуждены вопросы управления процентным и операционными рисками, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, цифровизации взаимодействия с клиентами.
Информация и регистрация.
Аккредитация СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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