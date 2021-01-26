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Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России
Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России
18-19 февраля в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков, организованная Ассоциацией банков России. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.
2021-01-26T15:59
2021-01-26T16:16
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Участники:- председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;- первый заместитель председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН;- заместитель председателя Банка России Дмитрий СКОБЕЛКИН;- генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ;- главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации Юрий ВОРОНИН.В дискуссии также примут участие руководители подразделений Банка России — Департамента банковского регулирования, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансовой стабильности, Юридического департамента, Службы анализа рисков, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.Модераторы — президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов. В ходе дискуссии речь пойдёт о денежно-кредитной политике Банка России и финансовой стабильности, практических вопросах надзора и регулирования деятельности банков, изменениях в банковском законодательстве, подходах к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчёту капитала, нормативов и надбавок. Также будут обсуждены вопросы управления процентным и операционными рисками, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, цифровизации взаимодействия с клиентами.Информация и регистрация. Аккредитация СМИ. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России

15:59 26.01.2021 (обновлено: 16:16 26.01.2021)
 
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18-19 февраля в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков, организованная Ассоциацией банков России. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.
Участники:
- председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;
- первый заместитель председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН;
- заместитель председателя Банка России Дмитрий СКОБЕЛКИН;
- генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ;
- главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации Юрий ВОРОНИН.

В дискуссии также примут участие руководители подразделений Банка России — Департамента банковского регулирования, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансовой стабильности, Юридического департамента, Службы анализа рисков, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Модераторы — президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.

Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов. В ходе дискуссии речь пойдёт о денежно-кредитной политике Банка России и финансовой стабильности, практических вопросах надзора и регулирования деятельности банков, изменениях в банковском законодательстве, подходах к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчёту капитала, нормативов и надбавок. Также будут обсуждены вопросы управления процентным и операционными рисками, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, цифровизации взаимодействия с клиентами.
Информация и регистрация.
Аккредитация СМИ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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