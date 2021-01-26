https://ria.ru/20210126/banki-rossii-1594654038.html

Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России

Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России

18-19 февраля в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков, организованная Ассоциацией банков России. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

2021-01-26T15:59

2021-01-26T15:59

2021-01-26T16:16

анонсы

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Участники:- председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;- первый заместитель председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН;- заместитель председателя Банка России Дмитрий СКОБЕЛКИН;- генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ;- главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации Юрий ВОРОНИН.В дискуссии также примут участие руководители подразделений Банка России — Департамента банковского регулирования, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансовой стабильности, Юридического департамента, Службы анализа рисков, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.Модераторы — президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем и задач развития банковского бизнеса, новых законодательных и нормативных документов. В ходе дискуссии речь пойдёт о денежно-кредитной политике Банка России и финансовой стабильности, практических вопросах надзора и регулирования деятельности банков, изменениях в банковском законодательстве, подходах к оценке экономического (финансового) положения банков, кредитных рисков, расчёту капитала, нормативов и надбавок. Также будут обсуждены вопросы управления процентным и операционными рисками, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, цифровизации взаимодействия с клиентами.Информация и регистрация. Аккредитация СМИ. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы