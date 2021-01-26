Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/bank-1594597367.html
МСП Банк финансирует детскую футбольную школу в Уфе
МСП Банк финансирует детскую футбольную школу в Уфе
МСП Банк в рамках одного из приоритетных направлений своей деятельности предоставил льготный инвестиционный кредит детскому футбольному клубу "Зенит-Уфа",... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:15
2021-01-26T11:15
корпорация мсп
мсп банк
уфа
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f5a7135524c02cee1c83aac278c464c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МСП Банк в рамках одного из приоритетных направлений своей деятельности предоставил льготный инвестиционный кредит детскому футбольному клубу "Зенит-Уфа", сообщает пресс-служба банка.Средства в размере 5 миллионов рублей, предоставленные сроком на 5 лет по ставке 7,75% годовых, компания направила на модернизацию крытого футбольного манежа, а также покупку и установку тренировочного покрытия из искусственной травы нового поколения, говорится в сообщении."Совместно с акционером банка, Корпорацией МСП, мы сконцентрировались на работе с социально-значимыми и приоритетными для российской экономики нишами, среди которых, например, развитие субъектов МСП в сфере спорта. Подобные проекты должны масштабироваться и в другие регионы, обеспечивая доступ к спортивным тренировкам для детей из семей с различным достатком", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.Как ожидается, обновление футбольного манежа привлечет новых воспитанников в спортивные секции, а также позволит в 2 раза увеличить количество детей, находящихся в футбольном лагере "Зенит-Уфа" во время каникул.В ДФК "Зенит-Уфа" работает спортивная секция по футболу для детей в возрасте от 4 до 17 лет, проводятся детские футбольные турниры, организуются футбольные спортивно-оздоровительные лагеря в период школьных каникул. На сегодняшний день в футбольной школе занимается около 400 воспитанников, 10% из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые занимаются на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20210125/bank-1594487389.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f91841dbfdfa1088659b0c13239ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, уфа, новости компаний - экономика

МСП Банк финансирует детскую футбольную школу в Уфе

11:15 26.01.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МСП Банк в рамках одного из приоритетных направлений своей деятельности предоставил льготный инвестиционный кредит детскому футбольному клубу "Зенит-Уфа", сообщает пресс-служба банка.
Средства в размере 5 миллионов рублей, предоставленные сроком на 5 лет по ставке 7,75% годовых, компания направила на модернизацию крытого футбольного манежа, а также покупку и установку тренировочного покрытия из искусственной травы нового поколения, говорится в сообщении.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 15:08
МСП Банк снижает ставки по кредитам до 7% годовых
"Совместно с акционером банка, Корпорацией МСП, мы сконцентрировались на работе с социально-значимыми и приоритетными для российской экономики нишами, среди которых, например, развитие субъектов МСП в сфере спорта. Подобные проекты должны масштабироваться и в другие регионы, обеспечивая доступ к спортивным тренировкам для детей из семей с различным достатком", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
Как ожидается, обновление футбольного манежа привлечет новых воспитанников в спортивные секции, а также позволит в 2 раза увеличить количество детей, находящихся в футбольном лагере "Зенит-Уфа" во время каникул.
В ДФК "Зенит-Уфа" работает спортивная секция по футболу для детей в возрасте от 4 до 17 лет, проводятся детские футбольные турниры, организуются футбольные спортивно-оздоровительные лагеря в период школьных каникул. На сегодняшний день в футбольной школе занимается около 400 воспитанников, 10% из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые занимаются на безвозмездной основе.
 
Корпорация МСПМСП БанкУфаНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния