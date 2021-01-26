https://ria.ru/20210126/bank-1594597367.html

МСП Банк финансирует детскую футбольную школу в Уфе

МСП Банк финансирует детскую футбольную школу в Уфе

МСП Банк в рамках одного из приоритетных направлений своей деятельности предоставил льготный инвестиционный кредит детскому футбольному клубу "Зенит-Уфа",... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:15

2021-01-26T11:15

2021-01-26T11:15

корпорация мсп

мсп банк

уфа

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МСП Банк в рамках одного из приоритетных направлений своей деятельности предоставил льготный инвестиционный кредит детскому футбольному клубу "Зенит-Уфа", сообщает пресс-служба банка.Средства в размере 5 миллионов рублей, предоставленные сроком на 5 лет по ставке 7,75% годовых, компания направила на модернизацию крытого футбольного манежа, а также покупку и установку тренировочного покрытия из искусственной травы нового поколения, говорится в сообщении."Совместно с акционером банка, Корпорацией МСП, мы сконцентрировались на работе с социально-значимыми и приоритетными для российской экономики нишами, среди которых, например, развитие субъектов МСП в сфере спорта. Подобные проекты должны масштабироваться и в другие регионы, обеспечивая доступ к спортивным тренировкам для детей из семей с различным достатком", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.Как ожидается, обновление футбольного манежа привлечет новых воспитанников в спортивные секции, а также позволит в 2 раза увеличить количество детей, находящихся в футбольном лагере "Зенит-Уфа" во время каникул.В ДФК "Зенит-Уфа" работает спортивная секция по футболу для детей в возрасте от 4 до 17 лет, проводятся детские футбольные турниры, организуются футбольные спортивно-оздоровительные лагеря в период школьных каникул. На сегодняшний день в футбольной школе занимается около 400 воспитанников, 10% из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые занимаются на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20210125/bank-1594487389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, уфа, новости компаний - экономика