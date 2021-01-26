https://ria.ru/20210126/aktsiya-1594633571.html

В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций

В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций

Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

василий голубев

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, восемь участников акции были арестованы на сроки от 5 до 10 суток, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей. Кроме того, суд санкционировал арест на восемь суток координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. . Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/shtab-1594607877.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону