В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Работа полиции, на мой взгляд, если говорить о Ростове-на-Дону, была корректной. Да, были задержаны порядка 75 человек, с которыми проведены профилактические беседы", - сказал Голубев. Он добавил, что к тем, кто нарушал закон, создавал угрозы здоровью людей, будут применяться административные меры воздействия.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, восемь участников акции были арестованы на сроки от 5 до 10 суток, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей. Кроме того, суд санкционировал арест на восемь суток координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. . Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".