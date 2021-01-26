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В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций
В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций
Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:20
2021-01-26T14:20
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, восемь участников акции были арестованы на сроки от 5 до 10 суток, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей. Кроме того, суд санкционировал арест на восемь суток координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. . Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону

В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций

14:20 26.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Работа полиции, на мой взгляд, если говорить о Ростове-на-Дону, была корректной. Да, были задержаны порядка 75 человек, с которыми проведены профилактические беседы", - сказал Голубев. Он добавил, что к тем, кто нарушал закон, создавал угрозы здоровью людей, будут применяться административные меры воздействия.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:12
В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, восемь участников акции были арестованы на сроки от 5 до 10 суток, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей. Кроме того, суд санкционировал арест на восемь суток координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. . Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-Дону
 
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