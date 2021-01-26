https://ria.ru/20210126/aktsii-1594635765.html

Рязанский губернатор призвал молодых людей поступать осмотрительно

Рязанский губернатор призвал молодых людей поступать осмотрительно

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил надежду, что участники субботнего несогласованного митинга осознали свою неправоту, и призвал родителей... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:29

2021-01-26T14:29

2021-01-26T14:29

николай любимов

генеральная прокуратура рф

рязань

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил надежду, что участники субботнего несогласованного митинга осознали свою неправоту, и призвал родителей поговорить с детьми.Как ранее сообщила областной омбудсмен Наталья Епихина, в акции приняли участие около 500 человек. В отдел полиции доставили 82 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, которых передали родителям. Возбуждено 29 административных производств по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".По словам Любимова, в основном участниками акции в Рязани стали молодые люди, которые "с трудом представляют нелегкое положение страны в период 90-х годов прошлого столетия, а также те серьезные усилия, которые необходимо было приложить для дальнейшего восстановления и развития государства".Любимов добавил, что в Рязани "прошло все относительно спокойно", но "были злостные зачинщики", поведение которых правоохранительным органам и судам предстоит оценить в соответствии с законом.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594615564.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

рязань

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николай любимов, генеральная прокуратура рф, рязань, рязанская область, общество