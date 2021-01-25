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Тарифы на услуги ЖКХ уменьшились у миллиона жителей Подмосковья
Тарифы на услуги ЖКХ уменьшились у миллиона жителей Подмосковья
Коммунальные платежи уменьшились более чем у миллиона жителей 30 округов Московской области в минувшем году. Ввести такие изменения поручил губернатор Андрей... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:42
2021-01-25T16:42
2021-01-25T16:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Коммунальные платежи уменьшились более чем у миллиона жителей 30 округов Московской области в минувшем году. Ввести такие изменения поручил губернатор Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".Уточняется, что тарифы на услуги ЖКХ снизились и заморозились из-за ряда факторов. Одним из них является создание системы единых ресурсоснабжающих поставщиков. Значимым стало замораживание тарифов на обращение с ТКО. Затраты в этой области были перераспределены. Владельцы частных домов получают дополнительную скидку 20%, если они придерживаются раздельного сбора мусора.Также были зафиксированы тарифы электроснабжения. В первом полугодии текущего года они не изменятся. Кроме этого, сохранена скидка в размере 30% для жителей подмосковных сел.Также во втором квартале прошедшего года из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на оплату взноса за капитальный ремонт. На третий квартал перенесли пересмотр тарифа газоснабжения, а до конца 2020 года заморозили взносы на содержание и ремонт общего имущества в жилых домах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Коммунальные платежи уменьшились более чем у миллиона жителей 30 округов Московской области в минувшем году. Ввести такие изменения поручил губернатор Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что тарифы на услуги ЖКХ снизились и заморозились из-за ряда факторов. Одним из них является создание системы единых ресурсоснабжающих поставщиков. Значимым стало замораживание тарифов на обращение с ТКО. Затраты в этой области были перераспределены. Владельцы частных домов получают дополнительную скидку 20%, если они придерживаются раздельного сбора мусора.
Также были зафиксированы тарифы электроснабжения. В первом полугодии текущего года они не изменятся. Кроме этого, сохранена скидка в размере 30% для жителей подмосковных сел.
Также во втором квартале прошедшего года из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на оплату взноса за капитальный ремонт. На третий квартал перенесли пересмотр тарифа газоснабжения, а до конца 2020 года заморозили взносы на содержание и ремонт общего имущества в жилых домах.