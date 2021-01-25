Жириновский призвал молодежь обезопасить себя от вовлечения в беспорядки
14:24 25.01.2021 (обновлено: 14:25 25.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что понимает молодёжь в их протестных настроениях, но призвал обезопасить себя от вовлечения в беспорядки, которые могут сломать судьбу.
Жириновский в понедельник поздравляет с Днём студента учащихся Института мировых цивилизаций. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов.
"Мы понимаем молодёжь. Власть проиграла молодёжь.... Молодёжь всегда против. Согласитесь с ними и вместе идём решать задачи", - отметил Жириновский.
Он также рассказал и о том, что сам участвовал в протестных выступлениях во времена студенчества. "Все для вас открыто. Мы единственное вас хотим обезопасить от насилия, чтобы никто вас не совратил куда-то пойти, что то разбить, поломать, а потом по административной ответственности 5 лет колонии общего режима. Судьба поломана за 5 минут", - сказал политик.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.