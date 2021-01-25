https://ria.ru/20210125/zhirinovskiy-1594476481.html

Жириновский призвал молодежь обезопасить себя от вовлечения в беспорядки

Жириновский призвал молодежь обезопасить себя от вовлечения в беспорядки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что понимает молодёжь в их протестных настроениях, но призвал обезопасить себя от вовлечения в беспорядки, которые могут РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:24

2021-01-25T14:24

2021-01-25T14:25

дом союзов

татьяна потяева

алексей навальный

лдпр

генеральная прокуратура рф

владимир жириновский

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что понимает молодёжь в их протестных настроениях, но призвал обезопасить себя от вовлечения в беспорядки, которые могут сломать судьбу.Жириновский в понедельник поздравляет с Днём студента учащихся Института мировых цивилизаций. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов.Он также рассказал и о том, что сам участвовал в протестных выступлениях во времена студенчества. "Все для вас открыто. Мы единственное вас хотим обезопасить от насилия, чтобы никто вас не совратил куда-то пойти, что то разбить, поломать, а потом по административной ответственности 5 лет колонии общего режима. Судьба поломана за 5 минут", - сказал политик.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/kuleba-1594458073.html

москва

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дом союзов, татьяна потяева, алексей навальный, лдпр, генеральная прокуратура рф, владимир жириновский, москва, общество