https://ria.ru/20210125/zdorove-1594488240.html

Онлайн-конференция и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова

Онлайн-конференция и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова

28 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию и.о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрия ЛИОЗНОВА о завершившейся в конце осени прививочной кампании от гриппа и объявленной всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

2021-01-25T15:11

2021-01-25T15:11

2021-01-25T15:11

анонсы

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Задать вопросВ мероприятии также примет участие:- заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья ДАНИЛЕНКО.Как была организована прививочная кампания от гриппа в связи с тем, что она впервые сочеталась с распространением новой коронавирусной инфекции? Как проходит в настоящее время всеобщая прививочная кампании от COVID- 19? Что необходимо учитывать при выборе вакцины? С какими мифами о вакцинах приходится сталкиваться чаще всего?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы