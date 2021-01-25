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Онлайн-конференция и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова
Онлайн-конференция и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова
28 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию и.о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрия ЛИОЗНОВА о завершившейся в конце осени прививочной кампании от гриппа и объявленной всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.
2021-01-25T15:11
2021-01-25T15:11
анонсы
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Задать вопросВ мероприятии также примет участие:- заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья ДАНИЛЕНКО.Как была организована прививочная кампания от гриппа в связи с тем, что она впервые сочеталась с распространением новой коронавирусной инфекции? Как проходит в настоящее время всеобщая прививочная кампании от COVID- 19? Что необходимо учитывать при выборе вакцины? С какими мифами о вакцинах приходится сталкиваться чаще всего?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова

15:11 25.01.2021
 
Читать ria.ru в
28 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию и.о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрия ЛИОЗНОВА о завершившейся в конце осени прививочной кампании от гриппа и объявленной всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.
Задать вопрос

В мероприятии также примет участие:
- заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья ДАНИЛЕНКО.

Как была организована прививочная кампания от гриппа в связи с тем, что она впервые сочеталась с распространением новой коронавирусной инфекции? Как проходит в настоящее время всеобщая прививочная кампании от COVID- 19? Что необходимо учитывать при выборе вакцины? С какими мифами о вакцинах приходится сталкиваться чаще всего?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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