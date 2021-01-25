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Липецкая область
https://ria.ru/20210125/zavod-1594431029.html
В ОЭЗ "Липецк построят завод по производству пиломатериалов
В ОЭЗ "Липецк построят завод по производству пиломатериалов
Новый резидент появится в особой экономической зоне ( ОЭЗ) "Липецк - завод по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет компании "ЮНИОНСПЕД" Как... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:44
2021-01-25T10:44
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Новый резидент появится в особой экономической зоне ( ОЭЗ) "Липецк - завод по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет компании "ЮНИОНСПЕД" Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, соглашение о строительстве уже подписано, компания инвестирует в проект около 200 миллионов рублей. Завод общей площадью две тысячи квадратных метров построят на участке в пять гектаров. На предприятии будут созданы 25 рабочих мест.Артамонов отметил, что реализовывать продукцию завода компания планирует на европейском рынке. Экспортировать будут пиломатериалы, клееный брус, столярные изделия и пеллеты."Елецкий участок особой экономической зоны "Липецк" привлекает все больше инвесторов. Успешное развитие ОЭЗ – это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы", – сказал Артамонов.На территории ОЭЗ "Липецк" реализуют инвестиционные проекты более 60 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Украины, Польши, Австрии, Швеции, Азербайджана.На сегодняшний день деятельность ведут 28 предприятий.
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игорь артамонов

В ОЭЗ "Липецк построят завод по производству пиломатериалов

10:44 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Новый резидент появится в особой экономической зоне ( ОЭЗ) "Липецк - завод по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет компании "ЮНИОНСПЕД" Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, соглашение о строительстве уже подписано, компания инвестирует в проект около 200 миллионов рублей. Завод общей площадью две тысячи квадратных метров построят на участке в пять гектаров. На предприятии будут созданы 25 рабочих мест.
Артамонов отметил, что реализовывать продукцию завода компания планирует на европейском рынке. Экспортировать будут пиломатериалы, клееный брус, столярные изделия и пеллеты.
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"Елецкий участок особой экономической зоны "Липецк" привлекает все больше инвесторов. Успешное развитие ОЭЗ – это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы", – сказал Артамонов.
На территории ОЭЗ "Липецк" реализуют инвестиционные проекты более 60 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Украины, Польши, Австрии, Швеции, Азербайджана.
На сегодняшний день деятельность ведут 28 предприятий.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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