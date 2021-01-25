https://ria.ru/20210125/zakonoproekt-1594518052.html
В Госдуму внесли проект о порядке медосвидетельствования для беженцев
В Госдуму внесли проект о порядке медосвидетельствования для беженцев
Правительство РФ внесло в ГД законопроект, которым уточняется порядок обязательного медицинского освидетельствования для беженцев, а также полномочия... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:27
2021-01-25T17:27
2021-01-25T17:27
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Правительство РФ внесло в ГД законопроект, которым уточняется порядок обязательного медицинского освидетельствования для беженцев, а также полномочия Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания беженцев, соответствующий проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения вносятся в федеральный закон "О беженцах".Как отмечается в пояснительной записке, законом о беженцах предусмотрено проведение медицинского освидетельствования с выдачей медицинского сертификата, которое является необходимым и обязательным требованием для рассмотрения ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ. Однако "закон не наделяет какой-либо орган государственной власти полномочиями по установлению порядка освидетельствования, отсутствие которых порождает правовую неопределенность и обращения граждан", отмечают авторы проекта."В свою очередь, отсутствие правовых оснований для издания порядка освидетельствования не позволяет утвердить его без корректировки норм закона", - говорится в пояснительной записке.Между тем, для получения медсвидетельства сейчас применяются приказы Минздрава, в которых содержится "перечень медицинских осмотров врачами-специалистами, а также проверяемых заболеваний у свидетельствуемого, в том числе и инфекционных, представляющих опасность для окружающих". В пояснительной записке отмечается, что в связи с распространением на территории РФ в 2020 году новой коронавирусной инфекции, а также включением данной инфекции в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, "определение единого порядка освидетельствования, включая установление четкого перечня проводимых осмотров врачами-специалистами и лабораторных исследований в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,… становится особенно актуальным".Предложенный кабмином законопроект "закрепляет правовые основания для издания соответствующего порядка, уточняет, что полномочия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания или центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, и информирование МВД России и его территориальных органов о санитарно-эпидемиологической обстановке в указанных местах осуществляются Роспотребнадзором". Кроме того, проект приводит терминологию, использованную в законе о беженцах, в соответствие с законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
https://ria.ru/20201121/kolonna-1585706575.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Правительство РФ внесло в ГД
законопроект, которым уточняется порядок обязательного медицинского освидетельствования для беженцев, а также полномочия Роспотребнадзора
в части обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания беженцев, соответствующий проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в федеральный закон "О беженцах".
Как отмечается в пояснительной записке, законом о беженцах предусмотрено проведение медицинского освидетельствования с выдачей медицинского сертификата, которое является необходимым и обязательным требованием для рассмотрения ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ. Однако "закон не наделяет какой-либо орган государственной власти полномочиями по установлению порядка освидетельствования, отсутствие которых порождает правовую неопределенность и обращения граждан", отмечают авторы проекта.
"В свою очередь, отсутствие правовых оснований для издания порядка освидетельствования не позволяет утвердить его без корректировки норм закона", - говорится в пояснительной записке.
Между тем, для получения медсвидетельства сейчас применяются приказы Минздрава, в которых содержится "перечень медицинских осмотров врачами-специалистами, а также проверяемых заболеваний у свидетельствуемого, в том числе и инфекционных, представляющих опасность для окружающих". В пояснительной записке отмечается, что в связи с распространением на территории РФ в 2020 году новой коронавирусной инфекции, а также включением данной инфекции в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, "определение единого порядка освидетельствования, включая установление четкого перечня проводимых осмотров врачами-специалистами и лабораторных исследований в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,… становится особенно актуальным".
Предложенный кабмином законопроект "закрепляет правовые основания для издания соответствующего порядка, уточняет, что полномочия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания или центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, и информирование МВД России и его территориальных органов о санитарно-эпидемиологической обстановке в указанных местах осуществляются Роспотребнадзором". Кроме того, проект приводит терминологию, использованную в законе о беженцах, в соответствие с законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".