https://ria.ru/20210125/zakon-1594499687.html

Путин призвал протестующих и правоохранителей действовать в рамках закона

Путин призвал протестующих и правоохранителей действовать в рамках закона

Правоохранители на протестных акциях должны, выполняя свой долг, действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:07

2021-01-25T16:07

2021-01-25T16:07

владимир путин

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Правоохранители на протестных акциях должны, выполняя свой долг, действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в понедельник президент прокомментировал прошедшие в субботу в разных городах страны несогласованные акции."Еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом и двигаться дальше", - заявил Путин.

https://ria.ru/20210125/aktsii-1594487244.html

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2021

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Путин: "Протестующие и правоохранители должны действовать в рамках закона" Президент России на встрече со студентами 25 января высказался в отношении несогласованных акций в России. 2021-01-25T16:07 true PT3M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество