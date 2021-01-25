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Путин призвал протестующих и правоохранителей действовать в рамках закона
Путин призвал протестующих и правоохранителей действовать в рамках закона
Правоохранители на протестных акциях должны, выполняя свой долг, действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:07
2021-01-25T16:07
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Правоохранители на протестных акциях должны, выполняя свой долг, действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в понедельник президент прокомментировал прошедшие в субботу в разных городах страны несогласованные акции."Еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом и двигаться дальше", - заявил Путин.
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Путин: "Протестующие и правоохранители должны действовать в рамках закона"
Президент России на встрече со студентами 25 января высказался в отношении несогласованных акций в России.
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владимир путин, общество

Путин призвал протестующих и правоохранителей действовать в рамках закона

16:07 25.01.2021
 
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Правоохранители на протестных акциях должны, выполняя свой долг, действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в понедельник президент прокомментировал прошедшие в субботу в разных городах страны несогласованные акции.
"Еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом и двигаться дальше", - заявил Путин.
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