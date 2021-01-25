Псаки призвала освободить задержанных на незаконных акциях в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Белый дом призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального", - сказала, зачитав перед этим дословное заявление госдепартамента, Псаки, назначенная недавно пресс-секретарем президента Джо Байдена.
Ранее недовольные избранием Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них затем были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранительными органами, при этом четыре протестующих в американской столице погибли, в том числе в результате применения силы полицейскими. Команда Байдена при этом осудила действия протестующих в Вашингтоне.