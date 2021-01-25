https://ria.ru/20210125/zaderzhannye-1594556780.html

Псаки призвала освободить задержанных на незаконных акциях в России

Псаки призвала освободить задержанных на незаконных акциях в России

Белый дом призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:58

2021-01-25T21:58

2021-01-25T21:58

капитолий

дженнифер псаки

алексей навальный

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Белый дом призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее недовольные избранием Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них затем были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранительными органами, при этом четыре протестующих в американской столице погибли, в том числе в результате применения силы полицейскими. Команда Байдена при этом осудила действия протестующих в Вашингтоне.

https://ria.ru/20210124/diplomatiya-1594370866.html

сша

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капитолий, дженнифер псаки, алексей навальный, сша, в мире