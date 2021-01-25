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https://ria.ru/20210125/zaderzhannye-1594411583.html
Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T05:20
2021-01-25T12:18
эйндховен
москва
нидерланды
амстердам
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция города.Как писало ранее издание NL Times, полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собрались несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины некоторых магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги.По информации агентства Рейтер, всего по стране задержали более 240 человек.Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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эйндховен
москва
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Столкновения голландской полиции с протестующими
Бунтовщики устроили поджоги в центре южного голландского города Эйндховен и забросали полицию камнями в воскресенье на запрещенной демонстрации против мер по блокированию коронавируса. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, арестовав по меньшей мере 30 человек. Страна находится в жесткой изоляции с середины декабря, которая должна продлиться как минимум до 9 февраля.
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эйндховен, москва, нидерланды, амстердам, в мире

Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

05:20 25.01.2021 (обновлено: 12:18 25.01.2021)
 
© REUTERS / Eva PlevierПолиция Амстердама применяет водомет для разгона демонстрации против мер правительства по борьбе с коронавирусом
Полиция Амстердама применяет водомет для разгона демонстрации против мер правительства по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Eva Plevier
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция города.
Как писало ранее издание NL Times, полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.

"Сто девяносто задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семь из них несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 за нарушение 184-й статьи (о неповиновении требованиям полиции. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении городской полиции в твиттере.

Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собрались несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины некоторых магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги.
По информации агентства Рейтер, всего по стране задержали более 240 человек.
Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.
С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.
Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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