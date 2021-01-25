https://ria.ru/20210125/zaderzhannye-1594411583.html

Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T05:20

2021-01-25T05:20

2021-01-25T12:18

эйндховен

москва

нидерланды

амстердам

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция города.Как писало ранее издание NL Times, полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собрались несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины некоторых магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги.По информации агентства Рейтер, всего по стране задержали более 240 человек.Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/uchastniki-1594409864.html

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москва

нидерланды

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Столкновения голландской полиции с протестующими Бунтовщики устроили поджоги в центре южного голландского города Эйндховен и забросали полицию камнями в воскресенье на запрещенной демонстрации против мер по блокированию коронавируса. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, арестовав по меньшей мере 30 человек. Страна находится в жесткой изоляции с середины декабря, которая должна продлиться как минимум до 9 февраля. 2021-01-25T05:20 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эйндховен, москва, нидерланды, амстердам, в мире