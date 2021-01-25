https://ria.ru/20210125/zaderzhanie-1594511316.html
Источник: в Стамбуле задержали подозреваемого в нападении на россиян
Источник: в Стамбуле задержали подозреваемого в нападении на россиян
Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:57
2021-01-25T16:57
2021-01-25T17:19
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594513818_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6664ca09131e2dd9de366ff5e92ee422.jpg
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщил РИА Новости источник в полиции.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения.Он добавил, что пострадавшие россияне не являются туристами, в Стамбуле у них есть вид на жительство.Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил источник в полиции.По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/groznyy-1591756358.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594513818_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_1fa272e0def621c204a00446b80c3c0c.jpg
Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения
Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция.
2021-01-25T16:57
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, в мире
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщил РИА Новости источник в полиции.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения.
"Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшие россияне не являются туристами, в Стамбуле
у них есть вид на жительство.
Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил источник в полиции.
"Подозреваемый имеет большое количество судимостей", - сказал собеседник агентства.
По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.