https://ria.ru/20210125/zaderzhanie-1594511316.html

Источник: в Стамбуле задержали подозреваемого в нападении на россиян

Источник: в Стамбуле задержали подозреваемого в нападении на россиян

Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:57

2021-01-25T16:57

2021-01-25T17:19

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стамбул

в мире

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщил РИА Новости источник в полиции.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения.Он добавил, что пострадавшие россияне не являются туристами, в Стамбуле у них есть вид на жительство.Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил источник в полиции.По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/groznyy-1591756358.html

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2021

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Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция. 2021-01-25T16:57 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, стамбул, в мире