https://ria.ru/20210125/yakutsk-1594443563.html

В Якутске продлили дистанционное обучение для школьников

В Якутске продлили дистанционное обучение для школьников

Дистанционное обучение для всех школьников Якутска продлили до 30 января из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:46

2021-01-25T11:46

2021-01-25T11:46

республика саха (якутия)

якутск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Дистанционное обучение для всех школьников Якутска продлили до 30 января из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха(Якутия).Ранее школьников из-за морозов перевели на дистанционное обучение до 25 января.С согласия родителей будут проводиться только индивидуальные занятия: подготовка к олимпиадам и работа с отстающими учениками.В понедельник в Якутске - около 48-49 градусов мороза.Ранее синоптики объявили в Якутске штормовое предупреждение до 26 января: ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.В Якутске с декабря прошлого года установлен режим "Повышенная готовность" в связи с устойчивыми низкими температурами воздуха. По данным статистики погодных условий, таких устойчивых холодов в Якутске не было последние 50 лет.

https://ria.ru/20210121/morozy-1593886593.html

https://ria.ru/20210120/kazan-1593834493.html

республика саха (якутия)

якутск

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республика саха (якутия), якутск, общество