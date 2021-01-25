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В Якутске продлили дистанционное обучение для школьников
В Якутске продлили дистанционное обучение для школьников
Дистанционное обучение для всех школьников Якутска продлили до 30 января из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:46
2021-01-25T11:46
республика саха (якутия)
якутск
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Дистанционное обучение для всех школьников Якутска продлили до 30 января из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха(Якутия).Ранее школьников из-за морозов перевели на дистанционное обучение до 25 января.С согласия родителей будут проводиться только индивидуальные занятия: подготовка к олимпиадам и работа с отстающими учениками.В понедельник в Якутске - около 48-49 градусов мороза.Ранее синоптики объявили в Якутске штормовое предупреждение до 26 января: ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.В Якутске с декабря прошлого года установлен режим "Повышенная готовность" в связи с устойчивыми низкими температурами воздуха. По данным статистики погодных условий, таких устойчивых холодов в Якутске не было последние 50 лет.
https://ria.ru/20210121/morozy-1593886593.html
https://ria.ru/20210120/kazan-1593834493.html
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республика саха (якутия), якутск, общество

В Якутске продлили дистанционное обучение для школьников

11:46 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтаршеклассник перед компьютером
Старшеклассник перед компьютером - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Дистанционное обучение для всех школьников Якутска продлили до 30 января из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха(Якутия).
Ранее школьников из-за морозов перевели на дистанционное обучение до 25 января.
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"В Якутске учебный процесс в дистанционном формате для учеников с 1 по 11 классы продлен до 30 января. Решение принято в связи с погодными условиями. Морозы на территории Якутии сохранятся до конца месяца", - говорится в сообщении.
С согласия родителей будут проводиться только индивидуальные занятия: подготовка к олимпиадам и работа с отстающими учениками.
В понедельник в Якутске - около 48-49 градусов мороза.
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Ранее синоптики объявили в Якутске штормовое предупреждение до 26 января: ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
В Якутске с декабря прошлого года установлен режим "Повышенная готовность" в связи с устойчивыми низкими температурами воздуха. По данным статистики погодных условий, таких устойчивых холодов в Якутске не было последние 50 лет.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
 
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