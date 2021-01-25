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Наука
https://ria.ru/20210125/xiaomi-1594451455.html
Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры
Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры
Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:28
2021-01-25T12:37
наука
xiaomi inc
gps
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы.Новинка получит название Mi Smart Band 6, а пока носит кодовое имя "Pangu". В очередной раз браслет выйдет в китайской и глобальной версии — первая получит чип NFC, а вот вторая, скорее всего, останется без возможности осуществлять бесконтактные платежи. В носимом устройстве появятся функции, известные по продукции дочерней компании Xiaomi Huami. Так, браслет сможет измерять насыщение кислородом крови и поддержку голосового ассистента Alexa. Наконец, вырастет диагональ сенсорного дисплея, которая в пятом поколении составляет 1,1 дюйма. В гаджете ожидается появление встроенного GPS.Изменится и программная составляющая — Xiaomi Mi Band 6 должен иметь до 30 режимов активности по сравнению с 11 у предшественника. Стоимость браслета пока не раскрывается, сейчас Mi Band 5 в России продается за 2 500 рублей.
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60
xiaomi inc, gps, гаджеты, технологии

Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры

12:28 25.01.2021 (обновлено: 12:37 25.01.2021)
 
© XiaomiXiaomi Mi Band 5
Xiaomi Mi Band 5 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы.
Новинка получит название Mi Smart Band 6, а пока носит кодовое имя "Pangu". В очередной раз браслет выйдет в китайской и глобальной версии — первая получит чип NFC, а вот вторая, скорее всего, останется без возможности осуществлять бесконтактные платежи.
Фитнес-браслет Amazfit Band 5 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 13:38Наука
Браслет Amazfit Band 5 с функцией пульсоксиметра показали в России
В носимом устройстве появятся функции, известные по продукции дочерней компании Xiaomi Huami. Так, браслет сможет измерять насыщение кислородом крови и поддержку голосового ассистента Alexa. Наконец, вырастет диагональ сенсорного дисплея, которая в пятом поколении составляет 1,1 дюйма. В гаджете ожидается появление встроенного GPS.
Изменится и программная составляющая — Xiaomi Mi Band 6 должен иметь до 30 режимов активности по сравнению с 11 у предшественника. Стоимость браслета пока не раскрывается, сейчас Mi Band 5 в России продается за 2 500 рублей.
 
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