https://ria.ru/20210125/xiaomi-1594451455.html
Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры
Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры
Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:28
2021-01-25T12:28
2021-01-25T12:37
наука
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технологии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы.Новинка получит название Mi Smart Band 6, а пока носит кодовое имя "Pangu". В очередной раз браслет выйдет в китайской и глобальной версии — первая получит чип NFC, а вот вторая, скорее всего, останется без возможности осуществлять бесконтактные платежи. В носимом устройстве появятся функции, известные по продукции дочерней компании Xiaomi Huami. Так, браслет сможет измерять насыщение кислородом крови и поддержку голосового ассистента Alexa. Наконец, вырастет диагональ сенсорного дисплея, которая в пятом поколении составляет 1,1 дюйма. В гаджете ожидается появление встроенного GPS.Изменится и программная составляющая — Xiaomi Mi Band 6 должен иметь до 30 режимов активности по сравнению с 11 у предшественника. Стоимость браслета пока не раскрывается, сейчас Mi Band 5 в России продается за 2 500 рублей.
https://ria.ru/20201015/amazfit-1579938526.html
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