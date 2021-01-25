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В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:10
2021-01-25T06:10
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.Суд установил, что с 2015 по 2019 годы она получала взятки от трех транспортных компаний на суммы от 130 тысяч до 12,6 миллиона рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок на соответствие оплаченному тарифу.Уточняется, что лишение свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летия. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
https://ria.ru/20210124/vzyatka-1594369980.html
россия
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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, хабаровск, происшествия

В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки

06:10 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Суд установил, что с 2015 по 2019 годы она получала взятки от трех транспортных компаний на суммы от 130 тысяч до 12,6 миллиона рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок на соответствие оплаченному тарифу.
"Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении замначальника ж/д станции "Хабаровск-2" центра организации работы железнодорожных станций. Она признана виновной в совершении преступлений по статье УК РФ "Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах". Женщина приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 25,5 миллиона рублей", - сообщает ведомство.
Уточняется, что лишение свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летия. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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РоссияДальневосточная транспортная прокуратураХабаровскПроисшествия
 
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