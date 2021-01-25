В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Суд установил, что с 2015 по 2019 годы она получала взятки от трех транспортных компаний на суммы от 130 тысяч до 12,6 миллиона рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок на соответствие оплаченному тарифу.
"Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении замначальника ж/д станции "Хабаровск-2" центра организации работы железнодорожных станций. Она признана виновной в совершении преступлений по статье УК РФ "Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах". Женщина приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 25,5 миллиона рублей", - сообщает ведомство.
Уточняется, что лишение свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летия. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Вчера, 15:51В Дагестане чиновника арестовали за взятку