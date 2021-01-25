https://ria.ru/20210125/vzyatki-1594412072.html

В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки

В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки

Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T06:10

2021-01-25T06:10

2021-01-25T06:10

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Замначальника железнодорожной станции в Хабаровске получила 6,5 лет колонии за получение взяток на сумму более 13,5 миллионов рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.Суд установил, что с 2015 по 2019 годы она получала взятки от трех транспортных компаний на суммы от 130 тысяч до 12,6 миллиона рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок на соответствие оплаченному тарифу.Уточняется, что лишение свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летия. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

https://ria.ru/20210124/vzyatka-1594369980.html

россия

хабаровск

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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, хабаровск, происшествия