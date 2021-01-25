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Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:32
2021-01-25T14:32
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владимир путин
образование - общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших вузов. Кстати, хорошо, что мы в свое время сделали необходимый задел для этого", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, образование - общество, общество

Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт

14:32 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших вузов. Кстати, хорошо, что мы в свое время сделали необходимый задел для этого", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Старшеклассник перед компьютером - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 15:53
Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы
 
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