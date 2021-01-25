https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:32
2021-01-25T14:32
2021-01-25T14:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594473900_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_229389ed314bc1b7d8141a7195db1e08.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших вузов. Кстати, хорошо, что мы в свое время сделали необходимый задел для этого", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/postuplenie-1592139594.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594473900_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_9b4bd395426fd636ae955e7b6fcc7216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, образование - общество, общество