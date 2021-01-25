https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html

Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт

Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт

Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:32

2021-01-25T14:32

2021-01-25T14:32

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коронавирусы

владимир путин

образование - общество

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Российским высшим учебным заведениям необходимо использовать опыт, полученный в период пандемии, наращивать цифровой потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших вузов. Кстати, хорошо, что мы в свое время сделали необходимый задел для этого", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/postuplenie-1592139594.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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