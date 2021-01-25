https://ria.ru/20210125/vtb-1594461377.html

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 триллиона рублей

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 триллиона рублей

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на сегодняшний день превысил 3,5 триллиона рублей, сообщает ВТБ. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:20

2021-01-25T13:20

2021-01-25T13:20

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на сегодняшний день превысил 3,5 триллиона рублей, сообщает ВТБ.Как отметили в компании, только с начала года объем активов вырос на 91 миллиард рублей, или 2,7%. Число клиентов с начала года выросло на 94 тысячи - до 1,3 миллиона."Только в ноябре мы перешагнули рубеж в 3 триллиона рублей под управлением, и всего за 2,5 месяца нам удалось привлечь еще 500 миллиардов рублей. Мы видим, что интерес населения к инвестициям увеличивается все более активными темпами, а рост активов ВТБ Капитал Инвестиции – выше средних показателей по рынку. В 2021 году мы планируем сделать очень многое в сфере коллективных инвестиций, совершенствовать продуктовую линейку наших управляющих компаний, развивать доверительное управление, инвестконсультирование", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.Оборот клиентов ВТБ в торговых системах в январе 2021 года вырос в 5 раз в сравнении с январем прошлого года и достиг 115 миллиардов рублей в день. "Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили постоянная актуализация продуктовых предложений и развитие собственных торговых сервисов. Особый фокус делается на мобильном инвестиционном приложении – ВТБ Мои Инвестиции (6+), которое ежемесячно обновляется и совершенствуется. Два года подряд оно признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Аудитория сервиса стремительно растет. Сегодня ежедневно через ВТБ МИ совершают сделки более 250 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот по ним превышает 1 триллион рублей. Также ВТБ Капитал Инвестиции активно расширяют линейку собственных паевых инвестиционных фондов (сегодня – 57 фондов, из них 9 – биржевых)", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210122/vtb-1594158730.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика