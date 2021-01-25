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В Воронеже арестовали четырех участников несогласованной акции
В Воронеже арестовали четырех участников несогласованной акции
Организаторы несогласованной акции в Воронеже арестованы на 9 суток, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:07
2021-01-25T17:07
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованной акции в Воронеже арестованы на 9 суток, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города.Участники акции в Воронеже в субботу собрались у памятника писателю Андрею Платонову и направились по тротуару проспекта Революции, затем - к площади у театра оперы и балета. Нескольких человек задержали.По его словам, постановления об аресте вынесены по делам об "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".Кроме того, административные дела в отношении еще ряда участников мероприятия рассматривает Ленинский районный суд Воронежа.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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россия
воронеж
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, воронеж, происшествия

В Воронеже арестовали четырех участников несогласованной акции

17:07 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованной акции в Воронеже арестованы на 9 суток, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города.
Участники акции в Воронеже в субботу собрались у памятника писателю Андрею Платонову и направились по тротуару проспекта Революции, затем - к площади у театра оперы и балета. Нескольких человек задержали.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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"Четыре ареста на девять суток и одни обязательные работы", - сказал представитель суда.

По его словам, постановления об аресте вынесены по делам об "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".
Кроме того, административные дела в отношении еще ряда участников мероприятия рассматривает Ленинский районный суд Воронежа.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФВоронежПроисшествия
 
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