На Камчатке проверят данные о нападении пассажира на водителя автобуса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатские полицейские проводят проверку по сообщению компании-перевозчика о нападении одного из пассажиров на водителя автобуса, сообщили РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю.
О конфликте между пассажиром и водителем рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском сообщила в своем аккаунте в одной из социальных сетей компания-перевозчик. Отмечается, что инцидент произошёл из-за нежелания пассажира надеть медицинскую маску. По информации автопарка, водитель отказался брать у мужчины деньги за проезд, однако он всё равно прошёл в салон автобуса. Между водителем и пассажиром разгорелся конфликт, который продолжался во время движения транспорта. Спустя некоторое время мужчина подошёл к водителю и ударил его в лицо, а затем вышел из автобуса. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.
"По обращению компании-перевозчика проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
В автопарке призвали жителей Камчатки помочь установить личность напавшего на водителя человека. Сообщается, что в результате удара водитель получил травмы.
"Водитель получил обширную параорбитальную гематому, кроме того, медики подозревают у пострадавшего сотрясение мозга", - говорится в сообщении компании-перевозчика.
На территории Камчатского края до 7 февраля из-за угрозы распространения СOVID-19 действует масочный режим, который обязывает жителей региона использовать средства индивидуальной защиты при посещении торговых объектов, организаций, автовокзалов, портов и аэропортов, а также при передвижении на общественном транспорте, включая такси.