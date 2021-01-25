https://ria.ru/20210125/voditel-1594465530.html

На Камчатке проверят данные о нападении пассажира на водителя автобуса

На Камчатке проверят данные о нападении пассажира на водителя автобуса

Камчатские полицейские проводят проверку по сообщению компании-перевозчика о нападении одного из пассажиров на водителя автобуса, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:34

2021-01-25T13:34

2021-01-25T13:34

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатские полицейские проводят проверку по сообщению компании-перевозчика о нападении одного из пассажиров на водителя автобуса, сообщили РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю.О конфликте между пассажиром и водителем рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском сообщила в своем аккаунте в одной из социальных сетей компания-перевозчик. Отмечается, что инцидент произошёл из-за нежелания пассажира надеть медицинскую маску. По информации автопарка, водитель отказался брать у мужчины деньги за проезд, однако он всё равно прошёл в салон автобуса. Между водителем и пассажиром разгорелся конфликт, который продолжался во время движения транспорта. Спустя некоторое время мужчина подошёл к водителю и ударил его в лицо, а затем вышел из автобуса. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.В автопарке призвали жителей Камчатки помочь установить личность напавшего на водителя человека. Сообщается, что в результате удара водитель получил травмы.На территории Камчатского края до 7 февраля из-за угрозы распространения СOVID-19 действует масочный режим, который обязывает жителей региона использовать средства индивидуальной защиты при посещении торговых объектов, организаций, автовокзалов, портов и аэропортов, а также при передвижении на общественном транспорте, включая такси.

https://ria.ru/20210124/nasilie-1594389270.html

https://ria.ru/20210125/istyazanie-1594464046.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия