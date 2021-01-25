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https://ria.ru/20210125/vladivostok-1594445330.html
Суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца во Владивостоке
Суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца во Владивостоке
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:55
2021-01-25T13:09
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, сейчас его ищут."По ходатайству следователя арест на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210125/uchet-1594441210.html
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Нападение на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке. Кадры МВД
МВД публикует кадры нападения на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке (подозреваемый в этом нападении сегодня был арестован)
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владивосток, происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца во Владивостоке

11:55 25.01.2021 (обновлено: 13:09 25.01.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, сейчас его ищут.
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"По ходатайству следователя арест на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
 
Ольга ЯрославскаяАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ВладивостокПроисшествия
 
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