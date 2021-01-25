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https://ria.ru/20210125/vinodelie-1594501266.html
Путин заявил, что мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом
Путин заявил, что мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:18
2021-01-25T17:13
борис титов
владимир путин
геленджик
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Отвечая на вопрос, президент сказал, что из того, что видел в фильме, заинтересовался виноделием - но не как бизнесом, а как видом деятельности.Путин добавил, что виноделие в России развивается неплохо, недавно принят закон о виноградарстве и виноделии."В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался", - заявил президент.Путин рассказал, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо". "Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - добавил президент.
https://ria.ru/20210125/biznes-1594485980.html
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борис титов, владимир путин, геленджик, общество

Путин заявил, что мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом

16:18 25.01.2021 (обновлено: 17:13 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 15:02
Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
Отвечая на вопрос, президент сказал, что из того, что видел в фильме, заинтересовался виноделием - но не как бизнесом, а как видом деятельности.
"Вот очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером, партнер из жизни ушел уже, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, вот они занимаются небольшим предприятием", - рассказал президент.
Путин добавил, что виноделие в России развивается неплохо, недавно принят закон о виноградарстве и виноделии.
"В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался", - заявил президент.
Путин рассказал, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо". "Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - добавил президент.
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Борис ТитовВладимир ПутинГеленджикОбщество
 
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