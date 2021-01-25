https://ria.ru/20210125/vinodelie-1594501266.html

Путин заявил, что мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом

Путин заявил, что мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:18

2021-01-25T16:18

2021-01-25T17:13

борис титов

владимир путин

геленджик

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Отвечая на вопрос, президент сказал, что из того, что видел в фильме, заинтересовался виноделием - но не как бизнесом, а как видом деятельности.Путин добавил, что виноделие в России развивается неплохо, недавно принят закон о виноградарстве и виноделии."В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался", - заявил президент.Путин рассказал, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо". "Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - добавил президент.

https://ria.ru/20210125/biznes-1594485980.html

https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html

геленджик

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борис титов, владимир путин, геленджик, общество