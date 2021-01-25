https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html

ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики

ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики

Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:59

2021-01-25T20:59

2021-01-25T20:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

великобритания

франция

норвегия

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, ожидаемые экономические издержки для США составляют до 1,38 триллиона долларов, для Великобритании – до 146 миллиардов долларов, для Германии – до 248 миллиардов долларов.Отмечается, что некоторые государства, среди них – Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США – могут потерять до 3,9% ВВП, если вакцинами будут обеспечены не все страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html

великобритания

франция

норвегия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, великобритания, франция, норвегия, сша, в мире