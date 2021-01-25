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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html
ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики
ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики
Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:59
2021-01-25T20:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
великобритания
франция
норвегия
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, ожидаемые экономические издержки для США составляют до 1,38 триллиона долларов, для Великобритании – до 146 миллиардов долларов, для Германии – до 248 миллиардов долларов.Отмечается, что некоторые государства, среди них – Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США – могут потерять до 3,9% ВВП, если вакцинами будут обеспечены не все страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, великобритания, франция, норвегия, сша, в мире

ВОЗ оценила ущерб от национализма в области вакцин для мировой экономики

20:59 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкСотрудницы в физико-химической лаборатории отдела контроля качества на предприятии "Фармасинтез" в Иркутске
Сотрудницы в физико-химической лаборатории отдела контроля качества на предприятии Фармасинтез в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Козырев
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Исследование, проведенное Международным фондом исследования коммерции, нацелено на справедливое распределение вакцин. Согласно результатам исследования, национализм в отношении вакцин будет стоить мировой экономике до 9,2 триллионов долларов и почти половина из них, 4,5 триллиона, будет убыток в самых успешных экономиках", - сказал Гебрейесус на брифинге.

По его словам, национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.
Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, ожидаемые экономические издержки для США составляют до 1,38 триллиона долларов, для Великобритании – до 146 миллиардов долларов, для Германии – до 248 миллиардов долларов.
Отмечается, что некоторые государства, среди них – Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США – могут потерять до 3,9% ВВП, если вакцинами будут обеспечены не все страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВеликобританияФранцияНорвегияСШАВ мире
 
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