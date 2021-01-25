Власти Дубая сообщили о сбое в вакцинации препаратом Pfizer
"Управление здравоохранения Дубая работает над изменением графика приема первой дозы вакцины COVID-19 Pfizer/BioNTech. Производитель объявил о расширении мощностей по производству вакцин, что временно затронуло несколько стран мира", - отмечается в сообщении управления. В то же время там отметили, что эта ситуация не скажется на тех, кто уже получили первую дозу прививки и сейчас ожидают получения второй дозы, она будет введена им в соответствии с графиком.
На этом фоне, как сообщило эмиратское агентство новостей WAM, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сменил главу управления здравоохранения эмирата без объяснения причин, назначив на эту должность Авада Сахира аль-Кетби вместо Хумейда аль-Кутами.
ОАЭ объявили, что до настоящего времени смогли привить 2,5 миллиона человек из девяти миллионов населения страны на фоне рекордных показателей прироста заболевания коронавирусом, которые с каждым днем все выше. Так, по данным министерства здравоохранения ОАЭ на понедельник, число случаев заражения коронавирусом в Эмиратах за сутки составило 3591, что является максимальным показателем в стране за все время пандемии. Всего в стране зафиксировано свыше 281,5 тысячи случаев заболевания, общее число летальных исходов достигло 798, выздоровели более 255,3 тысячи.
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