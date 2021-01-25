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https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594553403.html
Власти Дубая сообщили о сбое в вакцинации препаратом Pfizer
Власти Дубая сообщили о сбое в вакцинации препаратом Pfizer
Власти эмирата Дубая объявили об отсрочке проведения вакцинации первой дозой американским препаратом Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:23
2021-01-25T21:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дубай (эмират)
здоровье - общество
pfizer, inc.
оаэ
в мире
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ДУБАЙ, 25 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубая объявили об отсрочке проведения вакцинации первой дозой американским препаратом Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за расширения ее мощностей, говорится в сообщении Управления здравоохранения Дубая в Twitter.На этом фоне, как сообщило эмиратское агентство новостей WAM, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сменил главу управления здравоохранения эмирата без объяснения причин, назначив на эту должность Авада Сахира аль-Кетби вместо Хумейда аль-Кутами.ОАЭ объявили, что до настоящего времени смогли привить 2,5 миллиона человек из девяти миллионов населения страны на фоне рекордных показателей прироста заболевания коронавирусом, которые с каждым днем все выше. Так, по данным министерства здравоохранения ОАЭ на понедельник, число случаев заражения коронавирусом в Эмиратах за сутки составило 3591, что является максимальным показателем в стране за все время пандемии. Всего в стране зафиксировано свыше 281,5 тысячи случаев заболевания, общее число летальных исходов достигло 798, выздоровели более 255,3 тысячи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дубай (эмират), здоровье - общество, pfizer, inc., оаэ, в мире

Власти Дубая сообщили о сбое в вакцинации препаратом Pfizer

21:23 25.01.2021
 
© REUTERS / Juan MedinaФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Juan Medina
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ДУБАЙ, 25 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубая объявили об отсрочке проведения вакцинации первой дозой американским препаратом Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за расширения ее мощностей, говорится в сообщении Управления здравоохранения Дубая в Twitter.

"Управление здравоохранения Дубая работает над изменением графика приема первой дозы вакцины COVID-19 Pfizer/BioNTech. Производитель объявил о расширении мощностей по производству вакцин, что временно затронуло несколько стран мира", - отмечается в сообщении управления. В то же время там отметили, что эта ситуация не скажется на тех, кто уже получили первую дозу прививки и сейчас ожидают получения второй дозы, она будет введена им в соответствии с графиком.

На этом фоне, как сообщило эмиратское агентство новостей WAM, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сменил главу управления здравоохранения эмирата без объяснения причин, назначив на эту должность Авада Сахира аль-Кетби вместо Хумейда аль-Кутами.
ОАЭ объявили, что до настоящего времени смогли привить 2,5 миллиона человек из девяти миллионов населения страны на фоне рекордных показателей прироста заболевания коронавирусом, которые с каждым днем все выше. Так, по данным министерства здравоохранения ОАЭ на понедельник, число случаев заражения коронавирусом в Эмиратах за сутки составило 3591, что является максимальным показателем в стране за все время пандемии. Всего в стране зафиксировано свыше 281,5 тысячи случаев заболевания, общее число летальных исходов достигло 798, выздоровели более 255,3 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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