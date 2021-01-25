https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594519458.html
В Подмосковье открыли 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса
В Подмосковье открыли 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса
В Московской области развернули 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:34
2021-01-25T17:34
2021-01-25T17:51
андрей воробьев
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Московской области развернули 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Андрей Воробьев."У нас в Подмосковье открыто уже 130 стационарных пункта вакцинации от коронавируса. Кроме этого, в торговых центрах работают мобильные пункты", - написал Воробьев в социальной сети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что для вакцинации в торговых центрах региона предварительная запись не требуется. "Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС", - написал он.Ранее Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в области запущено обратное перепрофилирование инфекционных коек.В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594336596.html
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)