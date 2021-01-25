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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594519458.html
В Подмосковье открыли 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса
В Подмосковье открыли 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса
В Московской области развернули 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:34
2021-01-25T17:51
андрей воробьев
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Московской области развернули 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Андрей Воробьев."У нас в Подмосковье открыто уже 130 стационарных пункта вакцинации от коронавируса. Кроме этого, в торговых центрах работают мобильные пункты", - написал Воробьев в социальной сети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что для вакцинации в торговых центрах региона предварительная запись не требуется. "Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС", - написал он.Ранее Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в области запущено обратное перепрофилирование инфекционных коек.В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье открыли 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса

17:34 25.01.2021 (обновлено: 17:51 25.01.2021)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Московской области развернули 130 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"У нас в Подмосковье открыто уже 130 стационарных пункта вакцинации от коронавируса. Кроме этого, в торговых центрах работают мобильные пункты", - написал Воробьев в социальной сети "ВКонтакте".
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации
Губернатор отметил, что для вакцинации в торговых центрах региона предварительная запись не требуется. "Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС", - написал он.
Ранее Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в области запущено обратное перепрофилирование инфекционных коек.
В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
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