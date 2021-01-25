https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594491210.html

В Верхневолжье от COVID-19 вакцинированы более 6,2 тысяч человек

В Верхневолжье от COVID-19 вакцинированы более 6,2 тысяч человек

В Тверской области по состоянию на 25 января, прививку от коронавируса сделали 6285 жителей, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:24

2021-01-25T15:24

2021-01-25T15:24

тверская область

здоровье - общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 25 янв - РИА Новости. В Тверской области по состоянию на 25 января, прививку от коронавируса сделали 6285 жителей, сообщает пресс-служба областного правительства. В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тысяч доз вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения.

https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html

тверская область

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2021

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здоровье - общество, тверская область